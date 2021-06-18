亚美尼亚 :纳卡失利后提前立法选举

西亚国家亚美尼亚，7个月前在简称“纳卡地区”的纳戈尔诺-卡拉巴赫(Haut Karabakh)军事冲突中，败给了阿塞拜疆后，按计划应于本周日举行提前立法选举的投票。前总统Robert Kotcharian对寻求再次当选的现总理Nikol Pachinian形成严峻挑战。

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在地处西亚ˎ 外高加索的亚美尼亚，出生于“纳卡地区”(Haut Karabakh)的前总统Robert Kotcharian已成为，辞职后寻求再度执政的现总理Nikol Pachinian的主要竞争对手。

据本台（RFI）特派记者Anastasia Becchio周五（2021年6月18日）发自埃里温（Erevan）的报道，在总理帕希尼扬（Nikol Pachinian）当政后，前总统科恰良（Robert Kotcharian）曾三度遭起诉，身陷囹圄。但已在四月份获得无罪开释。如今，其团队正在竭尽全力以期予以复仇。

Image RFI Archive : le Premier ministre arménien Nikol Pashinian lors de son dernier meeting avant le scrutin, à Erevan, le 17 juin 2021. via REUTERS - Vahram Baghdasaryan/Photolure

亚美尼亚联盟（Alliance Arménie）的办公室里充满了好学气氛。呼吁本周五晚在首都埃里温集会的成堆传单，正在等待分发。

科恰良的亲信助手维克多（Victor.S）走出新闻发布会。面对一位善于花言巧语的帕西尼扬（Nikol Pachinian），威胁把试图非法影响选举结果的反对派支持者打到墙边，或者挥舞着锤子以象征其继续执政所需的人民“钢铁授权”（mandat d’acier ）。亚美尼亚阵营需要表现得更加沉着：不使用语言暴力，不诋毁竞争对手，以在民粹主义者上台之前文明的亚美尼亚的传统方式开展竞选。亚美尼亚联盟的民意支持率在上升，希望赢得第一轮投票。

Image RFI Archive : le chef du bloc « Arménie » et l'ancien président du pays, Robert Kocharyan, lors de son rassemblement électoral avant le scrutin pour les législatives à Erevan, le 18 juin 2021. via REUTERS - Vahram Baghdasaryan/Photolure

在四月份仅获得5%投票意向的亚美尼亚联盟（Alliance Arménie），如今的支持率已超过20%，紧随帕希尼扬（Nikol Pachinian）领导的公民合约（Contrat civil）。被控腐败的旧政权代表在本次竞选动用了重要手段。亲普京的亚美尼亚前总统拥有一支牢固的团队。一名政治学家注意到，科恰良的竞选活动十分专业，其团队里的专家都是专业人士。

周五晚，前总统科恰良最后一次在共和广场召集其支持者。其对手帕希尼扬（Nikol Pachinian）就是在那里发起的革命，于三年前赢得了胜利。