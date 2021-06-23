美国务院官员：布林肯与王毅未计划下周在G20会谈

美国国务院官员6月23日表示，布林肯国务卿(Antony Blinken)和中国国务委员兼外长王毅，并没有计划在下星期的20集团(G20)外长会议期间举行会谈。此前，英国《金融时报》报导了这一消息，并称中美双方正讨论会面安排。

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《金融时报》稍早的报导称，拜登政府也已通知北京，美国希望副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)能够在今年夏天前往中国访问；以及白宫已经就派遣布林肯或国安顾问苏利文(Jake Sullivan)今年稍后前往中国，进行了初步的内部讨论。这次访问可能在为拜登与中国国家主席习近平，于10月底罗马召开G20高峰会期间举行两人高峰会，预做安排。

美国国务院的官员就此回应说，布林肯和王毅并没有计划在即将到来的G20外长会议期间会谈；至于《金融时报》报导的其他部分，这位官员则没有评论。华盛顿智库德国马歇尔基金会的亚洲专家葛来仪(Bonnie Glaser)表示，她从消息来源听到，在布林肯与王毅会谈后，布林肯可能会和习近平通电话，接着会有一位国务院官员在今年夏天前往中国访问。白宫没有立即对这则报导作出回应。