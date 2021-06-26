布林肯：美欧在对待中国的问题上是趋于一致的

正在对欧洲进行访问的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）6月25日与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）举行了会谈。布林肯在接受采访中就美国和欧洲在对待中国问题上是否存在分歧的问题表示，就其本人观察，特别是在过去几周双方在对中国的态度方面出现了一种趋同。

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布林肯正在对法国、德国、意大利和梵蒂冈四国进行为期7天的访问，他在结束了对德国首都柏林的访问后抵达巴黎与法国政府要员举行了会谈。美法两国外长周五举行了联合记者会，作为东道主的勒德里昂在发言中表示，“对我们所有人来说，美国回来了是个好消息。它已经回到了我们共同的价值观，回到了我们共同的当务之急--民主。美国已经回到了我们共同建立的多边主义，我们有责任继续将其发扬光大。”他说，“这些普世价值，这种民主要求，这种共同的地平线，是我们共同家园的基础，法国和欧洲人曾一度不得不独自为之奋斗，长达四年之久，面对这些问题、对民主和价值观的攻击，这些攻击今天仍在继续。”他向布林肯表示，“因此，我非常高兴我们再次见面，我们能够再次合作，以维护这一基于合作和法律的国际秩序。”

勒德里昂说，“自今年年初以来，我们与布林肯一起，一直致力于通过恢复我们两国之间必不可少的持续和信任的对话，来培育这一新的势头。它是必不可少的，因为我们面临的巨大挑战需要我们所有的精力：从应对疫情大流行到气候变化再到全球不平等；而且它是必不可少的，因为我们正在经历国际生活中的一个严重的残酷时刻。”他补充说，“这就是为什么深化我们的联盟是一个战略要务。”勒德里昂续指，“无论我们是双边行动，还是在欧盟-美国关系范围内行动，或者在重新平衡的北约框架内行动，欧洲人现在给自己提供了充分发挥其作用的手段；你和拜登总统都对此表示欢迎：我们一起更为强大。”

就二人在会谈中谈及中国问题的内容，勒德里昂介绍称，“（法美联盟）更加强大最终意味着在印太地区更加强大，该地区必须保持自由和开放，而这需要对中国采取平衡的方法。”他说，“当然，我们已经一起讨论过这个问题，试图确定这种平衡。我们同意有必要协调我们自己，以便采取一个清晰的、务实的方法，同时考虑到中国对我们的含义，即其同时是一个伙伴、一个竞争者和一个对手。”演讲中，勒德里昂还宣布他将于七月中旬访美继续双方之间就不同议题的洽谈。

布林肯面对媒体则将曾居住过10年之久的法国称为他的第二故乡。他说，“作为一个在巴黎的孩子，我了解到美国人所珍视的价值是如何被法国人所珍视的。我们把这些词抛来抛去，但实际上我们赋予它们意义。法国赋予它们意义；美国赋予它们意义，至少在我们最好的日子里：自由、言论和思想自由、平等、每个人都有权得到公平和有尊严的对待。我体验到我们的文化是如何深刻地交织在一起的，法国孩子，至少在我在这里的时候，是如何听美国音乐的。美国孩子看法国电影，实际上现在是看法国电视剧。”他在发言中提到，“我们也在追求一种共同的方法来应对中国和俄罗斯对基于规则的自由和开放的国际秩序所构成的挑战。”

问答环节中，一名记者向勒德里昂提问称，“你谈到了北约内部更平衡的关系。尽管如此，对于这个组织，还有一些更强烈的分歧。你如何处理中国这个问题？”勒德里昂回答说，“我们之间对北约的未来没有分歧，恰恰相反，我相信这次峰会为北约提供了一个新的开始。它清楚地确定了北约的目的，把我们的价值共同体重新放在首位，这在很大程度上是我们联盟的核心或基础，并且说，当我们有一个价值共同体时，如果联盟内部有一些分歧，它们将根据我们商定的概念来处理”。他补充说，“这些价值观，而且我们还同意，正如拜登总统非常强烈地说，当涉及到为联盟提供一些新的动力时，欧盟是我们想在联盟内建立的新关系中的一个核心要素。我们还就与俄罗斯的关系达成一致。”

勒德里昂说，“至于中国，我也相信，我们之间的事情是清楚的。这不是问题所在。就像我刚才说的，我们与我提到的三个支柱有非常密切的分析。我们都有伙伴。中国有伙伴，当涉及到一些问题时，我们必须成为伙伴，这与整个地球有关”。他说，“鉴于（中国）这个国家的重要性，在气候、生物多样性、健康方面，我们是合作伙伴，但我们也是竞争对手，因为对一些重大的经济、技术问题或创新。我们是竞争对手，所以我们不得不确保我们自己的利益得到尊重，并确保双方适用相同的标准，这样才是公平的。”

勒德里昂说，“然后我们是对手，因为在一些议题上，我们采用不同的模式，我们的和他们的。在这方面，我们对我们的要求非常坚定，我特别想到了新疆的情况。因此，这三个支柱将不得不根据特定的时间点进行组合。在不同的时间点，紧急情况或重点可能更多的是在一个或另一个方面，但我们同意取得适当的平衡，而且鉴于我们对中国的看法是一致的。这就是我可以告诉你的关于中国和北约的情况。”

布林肯补充说，“我想我不会改变让·伊夫刚才所说的任何一个字。我认为，我们所看到的，特别是在过去几周，无论是在七国集团、北约，还是在欧盟，都是在如何共同应对中国带来的挑战方面的观点趋同。对于外交部长的观点，我们也是这样看的”。他续指，“对我们所有人来说，这是一个复杂的关系，有对抗的方面，有竞争的方面，也有合作的方面。但共同点是，如果我们一起做，我们将更有效地参与关系的这些不同方面，这就是我认为你们从我们举行的三次峰会以及马克龙总统和拜登总统之间的会晤中看到的。”

另据美国国务院介绍，布林肯在稍后与马克龙的会面中谈及了，“跨大西洋合作应对中华人民共和国的胁迫性经济做法和破坏基于规则的国际秩序的企图。”同样就中国话题，布林肯在到访期间接受法国电视一台记者采访时被问及，“有一点我们并不完全同意，那就是你（美国）看待中国的方式。诚然，你认为这个国家是一个对手，甚至是一个商业上的敌人，也诚然，欧洲人，特别是马克龙对这种语气有点距离。你认为我们对中国的态度是天真的吗？”

布林肯回答说，“我所看到的，特别是在过去的几周里，在对待中国的问题上有一种趋同，我认为我们也是这样看的。对我们所有国家来说，这是一个非常复杂的关系，不能用一个词或一句话来简化。”他说，“但我要说的是，而且我认为我们与法国有相同的观点，那就是在这种关系中存在着对抗的因素，竞争的因素，以及合作的因素。而重要的是，无论它是对抗性的，还是竞争性的，还是合作性的，当我们一起接近中国时，将比我们单独行动有更大的影响。无论是在七国集团、北约还是欧盟，我认为我们已经看到了在宣言和所做决定中的趋同。”

布林肯说，“我想明确这一点，我们的目标不是要牵制中国，不是要建立一个反对中国的政策。它是为了支持一个基于法国和美国在二战后建立的规则和标准的自由和开放体系，这些规则和标准对我们很有用。”他补充说，“因为如果我们没有一个各国按照规则行事的体系，尊重他们达成的协议，那么替代方案就是战争。这将会成为一个丛林，这是丛林法则，适者生存。而我们从我们共同的历史中知道，它会导致我们不再想重回的地方。因此，对我们来说，我们的想法是与我们的盟友和伙伴一起支持这个体系，不是反对中国，而是为了对未来和国家之间关系的积极愿景。”