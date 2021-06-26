拉舍特反对和中国打冷战

德国大选战已拉开序幕。各党派纷纷推出其对华政策。德国最大党联盟党总理候选人拉舍特反对和中国展开冷战。

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据德国《商报》、《焦点》周刊、《明镜》周刊等媒体综合报道，联盟党日前确定了其对华政策的走向。联盟党视中国为西方面临的最大挑战之一，尤其是在技术领域，但也视中国为合作伙伴。

联盟党总理候选人拉舍特（Armin Laschet）本周在接受《金融时报》采访时表示：“中国是竞争者和系统性竞争者。它有另一种社会模式。但中国同时也是合作伙伴，尤其是在应对气候变化方面。”他警告说，各国不应在地缘政治冲突中陷入冷战思维。他还说，在与中国打交道时：“我会尽一切可能，促进关系，但同时明确我们对中国的期望：中国应接受互惠和多边主义原则，并尊重人权。”

在本周参加德国工业联合会举办的一个活动时，拉舍特的语言更为清晰。他说：“我不确定美国总统是否想与中国发动新的冷战。他有一些非常强硬的立场……。如果有人想开始一场新的战争，那将是个错误的答案。”

就对俄关系，这位北威州州长也要求让冲突降级。他要求西方削减与俄国的冲突，努力和俄国建立一个有理性的关系。

绿党在其竞选纲领中则把人权摆放到对外政策的首要地位。绿党日前在党代表大会上决定，要求中国“停止其公然侵犯人权的行为，比如在新疆和西藏以及越来越多地在香港侵犯人权的行为。”如果情况许可，进行建设性对话是必要的。但如果该国试图削弱国际标准，也需要明确的“反战略”。绿党希望在气候政策上能和中国合作。

绿党总理候选人巴尔博克（Annalena Baerbock）批评联盟党继续走老路。但绿党籍前外长菲舍尔则在美国智库杂志《评论汇编》上发表文章，批评孤立中国的想法是荒谬的。他强调和中国对话和合作的必要性。