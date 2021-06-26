美国会提两党议案指出中共建党百年不是庆祝的理由

在中共庆祝七一建党100周年前夕，美国国会众议院提出一项两党决议案，指出：中共建党百年不是庆祝的理由，而是反思中共犯下的滔天罪行的时候；决议案期盼中共不再有党庆那一天。

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《华盛顿观察家报》上周五披露了这份决议案的一些细节。决议案谴责中国共产党100年来对人权的严重侵犯，包括镇压、酷刑、大规模监禁和种族灭绝；支持中国人民固有的自决权（self-determination）和独立于一党统治的自由政治表达权。

众议院的这份决议案指出中共在1940年代的“大规模土改运动”，杀害了200万至300万人；1951年和1952年的“三反”和“五反”运动，导致大量人被处决和被迫自杀。决议案还详细介绍了毛泽东在1950年代末至1960年代初的“大跃进”，致使2千万到4千万中国人饿死。决议案还强调毛泽东1966年至1976年发动的“文化大革命”，数百万人被任意逮捕、酷刑和处决，估计有100万至3500万人。这份决议还提到了中共的计划生育政策和1989年天安门大屠杀等。

决议列举中共在历史上的一系列恶行，还包括解放军1949年吞并新疆，1951年吞并西藏并在1959年迫使达赖喇嘛逃亡。

议案提出者之一共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）表示，过去一个世纪，中共的历史是镇压、酷刑和种族灭绝的历史。

联署决议案的有众议院外交委员会首席共和党成员、共和党中国工作组组长麦考尔(Michael McCaul)、共和党会议主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)、共和党众议员菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)，民主党众议员加莱戈(Ruben Gallego)、格特海默(Josh Gottheimer)和戈尔登(Jared Golden)。

众议院的两党决议也指出中共近些年来的侵权行为。特别提到，自1999年以来，中共在中国和全球范围内开展广泛运动，以消除法轮功宗教活动，使用的镇压方法包括任意拘留、强迫劳动、身体酷刑、未经同意摘取器官，在某些情况下甚至是死亡。决议案还说，中共打击基督教活动，迫使教堂拆除十字架，迫害信徒，并迫使家庭教会关门。

该决议案还指出了中共的“猎狐行动”，称这是习总书记针对他认为有威胁的、生活在中国境外的中国公民的全面行动——包括生活在美国的群体。

此外，决议还谴责了中共对香港的镇压，镇压藏人以及在新疆犯下的反人类罪和种族灭绝罪。