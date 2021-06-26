美國會提兩黨議案指出中共建黨百年不是慶祝的理由

在中共慶祝七一建黨100周年前夕，美國國會眾議院提出一項兩黨決議案，指出：中共建黨百年不是慶祝的理由，而是反思中共犯下的滔天罪行的時候；決議案期盼中共不再有黨慶那一天。

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《華盛頓觀察家報》上周五披露了這份決議案的一些細節。決議案譴責中國共產黨100年來對人權的嚴重侵犯，包括鎮壓、酷刑、大規模監禁和種族滅絕；支持中國人民固有的自決權（self-determination）和獨立於一黨統治的自由政治表達權。

眾議院的這份決議案指出中共在1940年代的“大規模土改運動”，殺害了200萬至300萬人；1951年和1952年的“三反”和“五反”運動，導致大量人被處決和被迫自殺。決議案還詳細介紹了毛澤東在1950年代末至1960年代初的“大躍進”，致使2千萬到4千萬中國人餓死。決議案還強調毛澤東1966年至1976年發動的“文化大革命”，數百萬人被任意逮捕、酷刑和處決，估計有100萬至3500萬人。這份決議還提到了中共的計畫生育政策和1989年天安門大屠殺等。

決議列舉中共在歷史上的一系列惡行，還包括解放軍1949年吞併新疆，1951年吞併西藏並在1959年迫使達賴喇嘛逃亡。

議案提出者之一共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）表示，過去一個世紀，中共的歷史是鎮壓、酷刑和種族滅絕的歷史。

聯署決議案的有眾議院外交委員會首席共和黨成員、共和黨中國工作組組長麥考爾(Michael McCaul)、共和黨會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)、共和黨眾議員菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)，民主黨眾議員加萊戈(Ruben Gallego)、格特海默(Josh Gottheimer)和戈爾登(Jared Golden)。

眾議院的兩黨決議也指出中共近些年來的侵權行為。特別提到，自1999年以來，中共在中國和全球範圍內開展廣泛運動，以消除法輪功宗教活動，使用的鎮壓方法包括任意拘留、強迫勞動、身體酷刑、未經同意摘取器官，在某些情況下甚至是死亡。決議案還說，中共打擊基督教活動，迫使教堂拆除十字架，迫害信徒，並迫使家庭教會關門。

該決議案還指出了中共的“獵狐行動”，稱這是習總書記針對他認為有威脅的、生活在中國境外的中國公民的全面行動——包括生活在美國的群體。

此外，決議還譴責了中共對香港的鎮壓，鎮壓藏人以及在新疆犯下的反人類罪和種族滅絕罪。