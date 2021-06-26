英国卫生大臣汉考克因丑闻辞职

英国首相府6月26日宣布，卫生大臣汉考克（Matt Hancock）已经辞职，他日前被传媒踢爆违反防疫措施，在办公室内与人妻幕僚科拉丹杰洛（Gina Coladangelo）偷情拥吻。英国首相约翰逊26日晚宣布，前财政大臣赛义德·贾维德（Sajid Javid）接替汉考克，成为新一届卫生大臣。

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汉考克在辞职信中向家人和心爱的人，以及违反防疫规定致歉。他表示大家非常努力团结国家抗疫，但他不希望专注于带领国家走出危机的单一焦点受到自己的私生活影响。

汉考克与女幕僚科拉丹杰洛的婚外情事件成为英国报章头版，图片显示两人在办公大楼深情拥吻（Getty）

两人拥吻的事件在5月6日发生，地点在英国卫生部的伦敦总部大楼内。画面显示汉考克与一名女子深情拥吻。《镜报》（Mirror）指，在事件发生时，英国政府的社交距离指引要求民众保持2米的距离，并避免“面对面的接触”。

42岁的汉考克目前已婚，育有3名子女。至于“女主角”则是他的43岁幕僚科拉丹杰洛（Gina Coladangelo），同样已婚，丈夫为网络时装店Oliver Bonas的创办人，两人有3名子女。

《太阳报》引述曾在卫生部工作的消息人士指，汉考克与科拉丹杰洛一直试图把这段婚外情保持为秘密，但其实所有人都知道这座大楼内发生什么事。

报道指，汉考克与科拉丹杰洛2000年代初在牛津大学相识，至2020年3月，汉考克决定聘请科拉丹杰洛时，已引发争议。

偷情事件曝光后，外界及在野党都有不少声音要求汉考克下台，他曾表示，承认自己违反社交距离指引，“我让民众失望了，我很抱歉。”他强调自己会继续专心工作，让国家走出疫情，并称希望在个人事务上得到私隐。

首相约翰逊（Boris Johnson）原本接受汉考克的道歉，又认为事情已经完结，强调对这位卫生大臣充满信心，但汉考克最终都决定下台。