意外長：意中是重要貿易夥伴 不能和與美國的價值同盟相比

意大利外交部長路易吉·迪馬約（Luigi Di Maio）6月28日在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）召開聯合新聞發布會上表示，中國是意大利重要的貿易夥伴，歷史關係良好，但不會影響、也不可與同美國的價值觀同盟關係相比。

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布林肯近日延續歐洲之行到訪羅馬展開對意大利和梵蒂岡的訪問，並出席“打擊伊斯蘭國國際聯盟”部長會議和二十國集團外長會議。在美意外長舉行的聯合記者會上，布林肯說，“我特別高興的是，我們在七國集團峰會、北約峰會、美國-歐盟領導人峰會之後這麼快就舉行會議。意大利和美國在這些會議的籌備過程中一起做了大量工作，這有助於為各國在峰會上做出的真正承諾打下基礎。”他說，“現在我們正在跟進這些承諾，確保我們的國家和其他國家做到我們說過的事情。我們本周在意大利、法國和德國開始了後續行動，這不是偶然的，我此行訪問了這三個國家。除了是我們三個最親密的夥伴和最強大的盟友之外，它們也是僅有的三個歐盟、北約和七國集團成員，它們的領導對於兌現我們的承諾至關重要。”

布林肯說，“這些承諾包括振興北約，使聯盟準備好威懾對手並保護其免受從網絡攻擊到迅速變化的氣候等一系列新的威脅；履行七國集團的承諾，向全世界人民提供10億支新冠疫苗；以開放、可持續和增強社區能力的方式投資發展中國家急需的基礎設施項目，而不是讓他們背負債務；深化美國和歐盟在一系列領域的合作，特別是包括貿易和技術。”他說，“路易吉是拜登-哈里斯政府中第一位正式訪問國務院的他國外長，而這只是我們進行的許多對話之一，我們一起做的工作。事實上，幾個月前我們甚至一起寫了一篇專欄文章。”他說，“我們之所以有如此密切的交流，是因為意大利和美國的利益和價值觀是密切一致的。我們對促進民主和人權有着共同的深刻承諾。”他補充說，“我們在地平線上看到了同樣的巨大挑戰，我們認識到，我們無法單獨解決這些問題，我們也不應該嘗試這樣做。我們在一起會更好，而這正是我們夥伴關係的動力。”

布林肯說，“美國和意大利之間的關係不僅僅是我們所面臨的，及在當下和未來所處理的挑戰”。他談到，“意大利慷慨地接納了超過34000名美國軍人、平民、他們的家庭成員，以及美國海軍第六艦隊在那不勒斯的總部。我們的雙向商品和服務貿易去年達到了約800億美元。我們對彼此經濟的直接投資創造了數十萬個就業機會。我們還慶祝了我們外交關係的第160年。”他說，“但我們知道，兩國人民之間的聯繫存在的時間甚至比這更長。你在2000萬自豪地宣稱擁有意大利遺產的美國人身上看到了這一點，在我們國家的大城市和小城鎮的意大利裔美國人聚集區里看到了這一點，在每年來意大利學習、學習語言、尋根以及只是享受意大利的美國人身上看到了這一點。很難看到美國的民族結構中沒有交織着來自意大利的線，而我們也因此變得更加豐富。”

布林肯說，“正如拜登總統所指出的，我們開會的時候，我們的民主政體面臨著嚴重的威脅，這些威脅來自外部的對手，他們試圖破壞長期以來為我們的共同安全和繁榮提供基礎的自由和開放的基於規則的秩序，以及來自內部的懷疑者，他們質疑民主是否能夠以切實的方式使他們的生活變得更好”。他說，“我相信，只有民主才能提供的權利、機會和不斷自我完善的能力，是任何其他制度都無法比擬的”。他說，“但我也知道，如果我們要克服這些挑戰，並表明我們能夠實現，我們必須團結起來，我們必須與我們最親密的盟友和夥伴聯合起來。對美國來說，這意味着意大利。”

問答期間，有記者提問，“外交部長，我想從你開始。你過去曾說過，意大利和中國需要建立更緊密的關係，意大利一直是中國‘一帶一路’倡議的支持者。現在，意大利是否對‘一帶一路’倡議保持堅定的支持？你如何看待布林肯國務卿所說的，中國主導的世界秩序將具有深刻的不自由性質？”對此，迪馬約回答說，“ 我想說得非常清楚。實際上，我想感謝你提出這個問題，因為它讓我再次有機會澄清意大利在價值聯盟和地緣政治聯盟方面的立場是什麼。” 他說，“在這方面，我們與美國的看法是一致的。我們是美國的盟友，我們是北約的夥伴，我們是歐盟的成員，這意味着我們是一個價值聯盟的一部分，這意味着我們可以可信地處理侵犯人權等問題。”

迪馬約說，“意大利站在第一線，在聯合國的多邊層面上支持加拿大提出的最新提案，例如，在歐盟，我們支持面對侵犯人權行為而制定的制裁措施。我們的立場在英國舉行的七國集團峰會上非常明確，在會議期間，我們的領導人討論了如何能夠加強聯合國在打擊侵犯人權行為方面的有效性。”他續稱，“我認為，如果我們在世界各地大聲疾呼支持多邊主義和支持聯合國，我們真的不能談論不同國家之間的並列。”他補充說，“在侵犯人權方面，聯合國有一個共同的行動，有人權高專巴切萊特的貢獻，我認為聯合國代表必須能夠核實是否有侵犯人權的情況”。迪馬約說，“而且我想說得很清楚。意大利是中國的一個重要的貿易夥伴。我們享有持續多年的關係，但它們不能也不會幹涉我們與美國、我們與北約以及歐盟的價值聯盟。”

記者追問，“具體到中國問題，意大利對中國‘一帶一路’倡議的支持與他們對你們上周剛剛共同發起的 ‘重建更美好世界’努力的支持不是有內在的矛盾嗎？”布林肯回答說，“我正要感謝你把你的問題告訴迪馬約外長，但我要來回答這一問題。我認為路易吉關於我們對中國的態度的說法是對這個問題的一個非常好的回答，我只想重申這一點。我認為你們在最近幾周看到的全面情況，特別是在七國集團峰會、北約峰會、美國-歐盟峰會上，是美國和我們的歐洲夥伴和盟友對中國的看法越來越趨同。”他說，“我想我們都認識到這種關係的複雜性，對我們所有人來說，與中國的關係是世界上最重要的關係之一。而這種複雜性表現在，我認為我們都同意，正如我多次說過的，這種關係有對抗性的一面，有競爭性的一面，也有合作性的一面。”

布林肯說，“而共同點是共同應對這些挑戰，無論是對抗性的，還是競爭性的，還是合作性的。”他續指，“談到我們在七國集團峰會提出的倡議，即‘重建更美好世界’，意大利是其中的一個參與者。我們將在接下來的幾個月里努力推進這項工作。這裡的重點是，在世界各地，對中低收入國家的基礎設施進行投資也是勢在必行的”。 他說，“但它需要以一種向好的方向進行，而不是向懷的方向來進行。意大利和我們的其他夥伴將充分參與其中，我認為這將在未來幾個月內顯示出來。”