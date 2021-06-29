意外长：意中是重要贸易伙伴 不能和与美国的价值同盟相比

意大利外交部长路易吉·迪马约（Luigi Di Maio）6月28日在与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）召开联合新闻发布会上表示，中国是意大利重要的贸易伙伴，历史关系良好，但不会影响、也不可与同美国的价值观同盟关系相比。

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布林肯近日延续欧洲之行到访罗马展开对意大利和梵蒂冈的访问，并出席“打击伊斯兰国国际联盟”部长会议和二十国集团外长会议。在美意外长举行的联合记者会上，布林肯说，“我特别高兴的是，我们在七国集团峰会、北约峰会、美国-欧盟领导人峰会之后这么快就举行会议。意大利和美国在这些会议的筹备过程中一起做了大量工作，这有助于为各国在峰会上做出的真正承诺打下基础。”他说，“现在我们正在跟进这些承诺，确保我们的国家和其他国家做到我们说过的事情。我们本周在意大利、法国和德国开始了后续行动，这不是偶然的，我此行访问了这三个国家。除了是我们三个最亲密的伙伴和最强大的盟友之外，它们也是仅有的三个欧盟、北约和七国集团成员，它们的领导对于兑现我们的承诺至关重要。”

布林肯说，“这些承诺包括振兴北约，使联盟准备好威慑对手并保护其免受从网络攻击到迅速变化的气候等一系列新的威胁；履行七国集团的承诺，向全世界人民提供10亿支新冠疫苗；以开放、可持续和增强社区能力的方式投资发展中国家急需的基础设施项目，而不是让他们背负债务；深化美国和欧盟在一系列领域的合作，特别是包括贸易和技术。”他说，“路易吉是拜登-哈里斯政府中第一位正式访问国务院的他国外长，而这只是我们进行的许多对话之一，我们一起做的工作。事实上，几个月前我们甚至一起写了一篇专栏文章。”他说，“我们之所以有如此密切的交流，是因为意大利和美国的利益和价值观是密切一致的。我们对促进民主和人权有着共同的深刻承诺。”他补充说，“我们在地平线上看到了同样的巨大挑战，我们认识到，我们无法单独解决这些问题，我们也不应该尝试这样做。我们在一起会更好，而这正是我们伙伴关系的动力。”

布林肯说，“美国和意大利之间的关系不仅仅是我们所面临的，及在当下和未来所处理的挑战”。他谈到，“意大利慷慨地接纳了超过34000名美国军人、平民、他们的家庭成员，以及美国海军第六舰队在那不勒斯的总部。我们的双向商品和服务贸易去年达到了约800亿美元。我们对彼此经济的直接投资创造了数十万个就业机会。我们还庆祝了我们外交关系的第160年。”他说，“但我们知道，两国人民之间的联系存在的时间甚至比这更长。你在2000万自豪地宣称拥有意大利遗产的美国人身上看到了这一点，在我们国家的大城市和小城镇的意大利裔美国人聚集区里看到了这一点，在每年来意大利学习、学习语言、寻根以及只是享受意大利的美国人身上看到了这一点。很难看到美国的民族结构中没有交织着来自意大利的线，而我们也因此变得更加丰富。”

布林肯说，“正如拜登总统所指出的，我们开会的时候，我们的民主政体面临着严重的威胁，这些威胁来自外部的对手，他们试图破坏长期以来为我们的共同安全和繁荣提供基础的自由和开放的基于规则的秩序，以及来自内部的怀疑者，他们质疑民主是否能够以切实的方式使他们的生活变得更好”。他说，“我相信，只有民主才能提供的权利、机会和不断自我完善的能力，是任何其他制度都无法比拟的”。他说，“但我也知道，如果我们要克服这些挑战，并表明我们能够实现，我们必须团结起来，我们必须与我们最亲密的盟友和伙伴联合起来。对美国来说，这意味着意大利。”

问答期间，有记者提问，“外交部长，我想从你开始。你过去曾说过，意大利和中国需要建立更紧密的关系，意大利一直是中国‘一带一路’倡议的支持者。现在，意大利是否对‘一带一路’倡议保持坚定的支持？你如何看待布林肯国务卿所说的，中国主导的世界秩序将具有深刻的不自由性质？”对此，迪马约回答说，“ 我想说得非常清楚。实际上，我想感谢你提出这个问题，因为它让我再次有机会澄清意大利在价值联盟和地缘政治联盟方面的立场是什么。” 他说，“在这方面，我们与美国的看法是一致的。我们是美国的盟友，我们是北约的伙伴，我们是欧盟的成员，这意味着我们是一个价值联盟的一部分，这意味着我们可以可信地处理侵犯人权等问题。”

迪马约说，“意大利站在第一线，在联合国的多边层面上支持加拿大提出的最新提案，例如，在欧盟，我们支持面对侵犯人权行为而制定的制裁措施。我们的立场在英国举行的七国集团峰会上非常明确，在会议期间，我们的领导人讨论了如何能够加强联合国在打击侵犯人权行为方面的有效性。”他续称，“我认为，如果我们在世界各地大声疾呼支持多边主义和支持联合国，我们真的不能谈论不同国家之间的并列。”他补充说，“在侵犯人权方面，联合国有一个共同的行动，有人权高专巴切莱特的贡献，我认为联合国代表必须能够核实是否有侵犯人权的情况”。迪马约说，“而且我想说得很清楚。意大利是中国的一个重要的贸易伙伴。我们享有持续多年的关系，但它们不能也不会干涉我们与美国、我们与北约以及欧盟的价值联盟。”

记者追问，“具体到中国问题，意大利对中国‘一带一路’倡议的支持与他们对你们上周刚刚共同发起的 ‘重建更美好世界’努力的支持不是有内在的矛盾吗？”布林肯回答说，“我正要感谢你把你的问题告诉迪马约外长，但我要来回答这一问题。我认为路易吉关于我们对中国的态度的说法是对这个问题的一个非常好的回答，我只想重申这一点。我认为你们在最近几周看到的全面情况，特别是在七国集团峰会、北约峰会、美国-欧盟峰会上，是美国和我们的欧洲伙伴和盟友对中国的看法越来越趋同。”他说，“我想我们都认识到这种关系的复杂性，对我们所有人来说，与中国的关系是世界上最重要的关系之一。而这种复杂性表现在，我认为我们都同意，正如我多次说过的，这种关系有对抗性的一面，有竞争性的一面，也有合作性的一面。”

布林肯说，“而共同点是共同应对这些挑战，无论是对抗性的，还是竞争性的，还是合作性的。”他续指，“谈到我们在七国集团峰会提出的倡议，即‘重建更美好世界’，意大利是其中的一个参与者。我们将在接下来的几个月里努力推进这项工作。这里的重点是，在世界各地，对中低收入国家的基础设施进行投资也是势在必行的”。 他说，“但它需要以一种向好的方向进行，而不是向怀的方向来进行。意大利和我们的其他伙伴将充分参与其中，我认为这将在未来几个月内显示出来。”