布林肯：不要求任何人在美中之间选边 盼美俄关系稳固有成效

美国国务卿布林肯6月29日在接受意大利《共和国报》专访时表示，美国不要求任何国家在美中之间作出选择。在谈及对俄关系时，他亦指，美国有意愿与俄罗斯保持更稳固且有成效的关系，但如果俄罗斯继续“咄咄逼人”，那华盛顿也会作出回应。

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采访中，《共和国报》的记者提问称，“你一再强调盟国共同解决诸如新冠疫情、气候变化和经济不平等等，共同问题的重要性。这一进程的进展如何，其能把民主国家带向何方？”布林肯回答说，“我相信这个过程已经产生了重要的结果。让我们看看仅在最近几周就发生了什么：在七国集团峰会，在北约峰会，在欧盟-美国峰会。在七国集团峰会中，各民主国家在应对新冠疫情问题上团结一致，向世界上更多需要疫苗的国家提供10亿剂新冠疫苗。而且没有像其他人那样要求用好处来交换。”

布林肯说，“在七国集团峰会上，我们还联合起来反对全球变暖，承诺不资助有害排放的最大来源，即燃煤电厂。我们还启动了一项计划，在低收入和中等收入国家投资重建基础设施，尊重透明度、环境和劳工权利。这些都是具体的成果，正如关于15%的全球最低企业税率的协议一样，这注定是一个非常有力的工具。”记者追问，“这些在几个月内达成的协议说明了什么？”布林肯说，“它们表明，民主可以为本国居民和居住在其他国家的人们取得重要成果。”

记者问道，“为什么如此重要？”布林肯说，“因为专制国家告诉我们，民主国家不可能成功。他们效率低下，没有能力取得成果。只有在七国集团，我们才表明他们是错误的。北约和美国-欧盟峰会进一步证实了这一点”。记者问，“说到专制国家。北约峰会将中国定义为一个‘战略威胁’。盟国怎么可能成功遏制或削弱它？”

布林肯说，“重要的是要理解，中国是我们在关系中处理的最复杂的国家。在一些领域，它是对手，在另一些领域，它是竞争者，还有一些领域，它是合作伙伴。没有一个词可以定义这种类型的关系”。他补充说，“美国尊重其他国家与中国有不同关系的事实。我们没有要求任何人在我们和中国之间做出选择。但是，当我们与中国打交道时；作为对手、竞争者或伙伴。如果我们一起行动，确实会更有效。这就是七国集团、北约和美国-欧盟峰会之间的趋同”。

记者问，“美国和欧盟对中国的理解的核心是什么？”布林肯说，“特别是在美国-欧盟峰会上，我们同意在贸易和技术方面进行更密切的合作，包括在决定规范和标准方面，因为正是在这些问题上存在着巨大的竞争：为改变我们生活的技术的使用制定规则。中国想在这些领域取得成功，我们希望这些规则能够反映我们的价值观”。

记者问，“在过去的几年里，中国以极大的精力试图成为意大利电信业的领导者，并拥有海港。您认为意大利是西方和中国之间的战场吗？”布林肯说，“意大利为保护其5G网络免受 ‘不可靠的供应商 ’的参与做了关键的工作。你们在这个问题上的立法是非常有价值的”。他说，“同时，当投资从其他国家到达时，对其来源进行必要的检查也是非常重要的。最重要的是，考虑到国家安全的要求，意大利和其他国家都是如此。”

就记者在高科技领域的提问，布林肯说，“当涉及到技术时，最好的解决方案不是简单地围绕所有事物筑起围墙，而是共同行动，根据需要捍卫我们的恐惧所关注的东西。但要确保贸易和投资继续”。随后就与俄罗斯的关系，记者问，“许多到达欧洲，也包括意大利的网络攻击来自‘俄罗斯的行动者’。我们如何才能更好地保护自己？”

布林肯说，“当拜登总统与普京总统在日内瓦会晤时，这是主要的主题之一。我们最近受到了一次以勒索为目的的重大网络攻击，针对我们在东海岸的一条管道；不是来自一个国家，而是来自一个犯罪集团。这次袭击的肇事者定居在俄罗斯。”

布林肯说，“因此，我们已经告诉俄罗斯，任何负责任的国家都不能接纳或窝藏负责讹诈网络攻击的犯罪集团”。记者追问，“您对普京有什么期望？”布林肯说，“我们期待俄罗斯采取行动，防止此类网络攻击再次发生。同时，还有一些具有战略意义的基础设施：水、电、公共交通，需要保护它们免受网络攻击。我们已经向普京表明了这一点。我们将看看是否有任何结果。”

布林肯说，“更广泛地说，正如拜登对克里姆林宫负责人所说，我们期待着与俄罗斯建立更加稳定和富有成效的关系。我们可以在军备控制、网络、区域危机等战略问题上进行合作。但是，如果俄罗斯继续攻击我们，或者像在SolarWind的网络攻击、干涉我们的选举和袭击纳瓦尔尼那样行事，那么我们将作出回应。不是因为我们想要冲突，而是因为我们珍视我们的价值观和原则。这由俄罗斯来决定”。

在询问了布林肯对利比亚局势、与以色列新外长的会面及伊朗核协议的谈判问题后，就布林肯对梵蒂冈的访问，记者问，“您与教宗方济各进行了长时间的会晤：美国和罗马教廷能否在中国等国家的信仰自由方面进行合作？”他回答说，“能够见到教宗阁下，我感到非常荣幸，是我生命中最重要的时刻之一。我们进行了广泛而热烈的交谈。我们在信仰自由方面，也在气候变化、应对新冠疫情和冲突局势方面共同努力，以维护人权和人类尊严。梵蒂冈是我们的一个重要合作伙伴”

采访最后，记者提问，“布林肯国务卿，您经常来我们国家，认识我们许多领导人。请告诉我们您与意大利的个人关系。”布林肯说，“我16岁时第一次和父母来到意大利，当时我住在法国，我立刻就爱上了你们的美景、历史、文化、美食。在此后的40年里，所有这些都得到了加强，这也要感谢我的妻子”。

布林肯说，“正如我对我的朋友路易吉·迪马约，对在全世界享有极大尊重的马里奥·德拉吉总理，以及对伟大的政治家塞尔焦·马塔雷拉总统所说，意大利在国际舞台上具有不公平的优势，因为每个人都想来这里讨论任何议题。正如许多美国人在意大利有根，甚至更多的美国人也希望来意大利扎根。”