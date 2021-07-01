金正恩可能改组朝鲜高级领导人团队

朝鲜领导人金正恩最近召开会议，这可能是金正恩多年来最重大的高层改组，目的在对执政精英提出警告，当中包括他在这个星期批评防疫不力酿成严重危机的高阶官员。

广告 继续浏览后续

路透社报导，这次的会议包括选出新政治局委员，以及朝鲜劳动党中央委员会书记等党内人事异动。目前仍不清楚所有被解职的官员是否都是因为防疫不力，这些官员的身分未被透露。

一名要求匿名的韩国统一部负责对朝鲜关系官员表示：人事异动可能和李炳哲、朴正天、崔相健有关，因为李炳哲和朴正天都没有参与投票过程，崔相健的座位则是空的。

首尔朝鲜大学院大学教授梁茂进表示，李炳哲和朴正天可能涉及未能释出军队大米储粮，崔相健则似乎是因为没有协调好政策，以及防疫方面的沟通问题而被解职。李炳哲在朝鲜的弹道导弹计划扮演重要的角色。

中央社报道，美国北纬38度（38 North）网站的朝鲜领导阶层专家麦登麦登表示，这代表了核心精英最重大的人事异动。必须再观察朝鲜之后的会议和事件。

梁茂进指出：金政恩透过在重要高层聚首的政治局会议上公开，似乎要对所有党官员释出警讯，并且传达一旦他们工作搞砸，他将让他们负起责任的讯息。