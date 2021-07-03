白宫将于国庆日举办千人派对庆祝美国战胜新冠病毒，专家说拜登传达错误信息

白宫将在国庆日庆祝美国战胜新冠病毒，拜登总统与第一夫人吉儿已邀请上千人，参加7月4日于白宫南草坪举行的庆祝派对。公共卫生专家指出，全美接种新冠疫苗人口不到半数，传染力增强的Delta变种病毒正在迅速传播，拜登可能对美国民众传递错误信息。

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《每日邮报》报导说，拜登对媒体谈到美国疫情展望时表示，这个假期将充满“欢乐与自由”。虽然有些国人还没接种疫苗，还有更多人会因Delta变种丧失生命，但他不担心国庆日庆典会造成疫情大爆发。

《纽约时报》报导说，公共卫生专家担心，全国各地庆祝活动的频频出现，包括白宫活动在内，恐将传达错误信息给美国民众，因为许多人到目前为止都还没打疫苗，仍有遭到新冠病毒威胁的风险，美国若想从这波百年一见的公共卫生危机脱身，其实还有很长一段路。

据《旧金山纪事报》报道：一度新冠感染率和死亡人数降至最低的加州，全面重开才两周，添加新冠确诊率已激增20%。统计数字显示，从6月15日到6月30日，加州一周平均单日添加病例从900例增加为1100例。

范德堡大学(Vanderbilt University)医学中心传染疾病专家沙夫纳(William Schaffner)说：我们还在这场马拉松赛跑途中。虽然过去几个月确诊案例与染疫死亡案例双双下降，但现在就声明抗疫胜利，言之过早。

奥斯汀德州大学 (University of Texas at Austin)流行病学家迈耶(Lauren Ancel Meyer)指出：几周以前绝大多数疫情评估都认为，全国疫情正在降低，但那些预测如今都失准了。虽然不一定会有疫情大爆发出现于某些地区，但我们真的不知道接下来会出现什么状况。