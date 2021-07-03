默克尔访问英国：“事情得一步一步来”

德国总理默克尔周五对英国进行了访问。这是默克尔总理任期内最后一次访问英国。英国首相约翰逊于当天在乡村官邸契克斯别墅会晤了默克尔。双方就进一步加强双边关系达成一致。

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据德国《时代》周报报道，约翰逊隆重接待了默克尔，并邀请默克尔参加了英国内阁视频会议。双方均希望德英合作有新的基础。尽管如此，他们的目标并不相同。

在会晤约翰逊后，默克尔在记者会上表示，“我们正在开启自英国退欧后的历史和关系新篇章。”约翰逊则相当谨慎地表示，尽管英国脱欧与欧盟关系紧张，但英国可以“以善意和耐心”与德国发展更深层次的关系。

但要发展双边关系，需要先创造先决条件。例如，英国和德国没有像德国和法国之间存在的相同双边结构。

双方达成一致：两国政府将加强磋商和合作，尤其是在科学、气候变化、能源和青年交流等领域。英国首相希望更深层次的关系能在合同基础上进行。默克尔表示，德国政府愿为达成友好合作协议而努力。两国将每年举行一次内阁联合会议。周三，两国外长已签署了未来国防和安全政策合作意向书。

英国政府首先将努力加强与德国、法国和意大利的双边结构，随后也将和其他国家加强双边结构。但英国政府拒绝在英国退欧后与欧盟就安全政策达成协议，当约翰逊要求英国更多地参与欧盟讨论时，默克尔做出了保留的反应。她说，事情得一步一步来。

双方还谈到了北爱尔兰问题和新冠疫情期间的入境旅游限制。默克尔表示，这些事情都得一步一步慢慢来。

《时代》周报表示，尽管双方特意显示了统一，但不可否认的是，在默克尔担任总理16年期间，英国和德国政府在政治上经常站在不同的一边。两国政府的政治风格也有很大的不同。正因为默克尔处事低调沉稳，默克尔在英国受到公众和大部分政界人士的高度评价。

为释放善意，会晤结束后，女王伊丽莎白二世还请默克尔到温莎城堡喝茶。