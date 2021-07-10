博雷利向王毅表达欧盟对港疆事态发展关切

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）7月8日与中国国务委员兼外长王毅举行了视频会议。双方回顾了欧盟与中国关系的最新发展，博雷利并向王毅表达了欧盟对香港和新疆事态发展的关切。

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据欧盟对外行动署发表的声明指，“（博雷利）高级代表和（王毅）国务委员回顾了近期中欧关系的发展。双方就3月22日欧盟全球人权制裁制度下批准的清单以及中国公布的反制措施坦诚地交换了意见”。声明补充说，“高级代表强调，欧盟对香港和新疆的情况发展表示关注。他还表示深信，欧盟与中国的接触仍然至关重要，沟通渠道需要保持畅通。”

声明续指，“国务委员兼外交部长再次邀请高级代表访华。高级代表博雷利表示已经做好准备在初秋举行定期的中欧战略对话，并强调重启自2019年以来尚未举行的中欧人权对话的重要性。”北京方面，中国外交部就同一会议发表的声明则提到，“王毅阐述中方在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场，强调中方维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移，反对各种虚伪的‘教师爷’。”

该新闻稿提到，王毅向欧盟方面表示，“双方应当坚持的唯一恰当定位就是全面战略伙伴，彼此交往最重要的原则就是相互尊重、求同存异。”他说，“双方应树立正确的相互认知，排除来自各方面的干扰，推动中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。中方支持欧方提升战略自主，真正独立自主发展对华关系与合作。”

此前，欧盟在2019年3月发布的《欧中战略展望》政策报告中首次将中国定位为“合作伙伴”、“谈判伙伴”、“经济竞争者”和“制度性对手”。美国总统拜登自上台以来特别是在6月初与欧洲领导人的会面中不断强调重振美欧同盟关系，及协调中国政策的重要性。