拜默会在即：德国工业界期望降低关税

本月15日，美国总统拜登将在白宫会晤德国总理默克尔。这是拜登一月上任以来，默克尔首次访问华盛顿。美德之间有多个争议话题。德国工业界对默克尔访美抱有很大期待。

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据路透社报道，白宫发言人表示，两位领导人的会晤旨在促进双边关系，寻求扩大合作的道路。双方将谈及对美国企业和全球企业的勒索软件攻击和从俄国通往德国的北流二线输气管线项目。美国一直反对这一项目，但默克尔始终坚持这一项目。

拜登表示，他希望改善与德国的关系。德国是一个可以帮助解决各种问题的盟友，包括气候变化、经济复苏以及与伊朗和中国的关系。

但在对华问题上，默克尔始终坚持温和的对华友好政策，和拜登对华强硬态度明显不同。但默克尔已表示，9月德国大选后将卸任。

德国工业联合会主席卢斯沃尔姆（Siegfried Russwurm）周六在《南德意志报》上发表客座文章，希望默克尔在与拜登会谈时，争取降低工业品关税。他写道，“我们希望消除贸易壁垒。”欧洲出口商将被官僚主义和成本压得喘不过气来，因为美国要求提交产品标准的证明。此外，默克尔应努力让商务旅客更容易再次前往美国，许多公司都在“迫切等待他们的员工能够在现场进行维护和维修。”这位工业联合会主席估计，拜登对默克尔的态度将比前任特朗普更为温和。尽管如此，人们不应抱有任何幻想。即便在拜登的领导下，美国在与德国打交道时也会追求“明确的议程”。