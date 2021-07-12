拜默會在即：德國工業界期望降低關稅

本月15日，美國總統拜登將在白宮會晤德國總理默克爾。這是拜登一月上任以來，默克爾首次訪問華盛頓。美德之間有多個爭議話題。德國工業界對默克爾訪美抱有很大期待。

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據路透社報道，白宮發言人表示，兩位領導人的會晤旨在促進雙邊關係，尋求擴大合作的道路。雙方將談及對美國企業和全球企業的勒索軟件攻擊和從俄國通往德國的北流二線輸氣管線項目。美國一直反對這一項目，但默克爾始終堅持這一項目。

拜登表示，他希望改善與德國的關係。德國是一個可以幫助解決各種問題的盟友，包括氣候變化、經濟復蘇以及與伊朗和中國的關係。

但在對華問題上，默克爾始終堅持溫和的對華友好政策，和拜登對華強硬態度明顯不同。但默克爾已表示，9月德國大選後將卸任。

德國工業聯合會主席盧斯沃爾姆（Siegfried Russwurm）周六在《南德意志報》上發表客座文章，希望默克爾在與拜登會談時，爭取降低工業品關稅。他寫道，“我們希望消除貿易壁壘。”歐洲出口商將被官僚主義和成本壓得喘不過氣來，因為美國要求提交產品標準的證明。此外，默克爾應努力讓商務旅客更容易再次前往美國，許多公司都在“迫切等待他們的員工能夠在現場進行維護和維修。”這位工業聯合會主席估計，拜登對默克爾的態度將比前任特朗普更為溫和。儘管如此，人們不應抱有任何幻想。即便在拜登的領導下，美國在與德國打交道時也會追求“明確的議程”。