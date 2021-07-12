美国代表团到海地了解总统刺杀案提供帮助

美国白宫12日表示，美国执法和国家安全官员已与海地领导阶层和警方在当地会面，就海地总统莫里斯（Jovenel Moise）刺杀案提供协助。

广告 继续浏览后续

美国国家安全会议（NSC）发言人霍恩（Emily Horne）发布声明说：美国司法部、国土安全部、国务院和国家安全会议的一个代表团人员昨天已抵达海地。美国代表团偕同海地官员检视了重要基础建设的安全情况，还与带领刺杀案调查工作的海地国家警察局（Haitian National Police）官员会面。

据报道：美方代表团还与海地最高层政治领袖见面，包括代理总理乔塞德（Claude Joseph）和参议院议长龙柏（Joseph Lambert），以促进展开公开且具建设性的对话来达成政治协议，从而让海地能够举行自由和公平的选举。

美国国家安全会议（NSC）发言人霍恩还说：美国代表团对海地政府在这起刺杀案寻求正义表达支持，并在这个艰难时刻重申美国对海地人民的支持。

据海地当局说法，由28名男子组成的刺杀小组在海地前总统住家将他杀害，成员包括26名哥伦比亚人和2名美籍人士，前总统妻子则受重伤。至今已有17名嫌犯被捕，另有至少3名嫌犯遭到击毙。

不过，外界仍不了解嫌犯犯案动机，刺杀案幕后主谋身分也引发各方揣测。