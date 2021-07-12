美國代表團到海地了解總統刺殺案提供幫助

美國白宮12日表示，美國執法和國家安全官員已與海地領導階層和警方在當地會面，就海地總統莫里斯（Jovenel Moise）刺殺案提供協助。

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美國國家安全會議（NSC）發言人霍恩（Emily Horne）發布聲明說：美國司法部、國土安全部、國務院和國家安全會議的一個代表團人員昨天已抵達海地。美國代表團偕同海地官員檢視了重要基礎建設的安全情況，還與帶領刺殺案調查工作的海地國家警察局（Haitian National Police）官員會面。

據報道：美方代表團還與海地最高層政治領袖見面，包括代理總理喬塞德（Claude Joseph）和參議院議長龍柏（Joseph Lambert），以促進展開公開且具建設性的對話來達成政治協議，從而讓海地能夠舉行自由和公平的選舉。

美國國家安全會議（NSC）發言人霍恩還說：美國代表團對海地政府在這起刺殺案尋求正義表達支持，並在這個艱難時刻重申美國對海地人民的支持。

據海地當局說法，由28名男子組成的刺殺小組在海地前總統住家將他殺害，成員包括26名哥倫比亞人和2名美籍人士，前總統妻子則受重傷。至今已有17名嫌犯被捕，另有至少3名嫌犯遭到擊斃。

不過，外界仍不了解嫌犯犯案動機，刺殺案幕後主謀身分也引發各方揣測。