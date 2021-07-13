台湾因疫苗吵新架 民进党质疑国民党以疫谋统 国民党回呛就会抹红

民进党立法院党团今天质疑，台湾目前已掌握4457万剂疫苗，但国民党却配合国台办抢买疫苗，以疫谋统。国民党文传会副主委郑照新表示，民进党从头到尾只会抹红，相关采购程序皆依政府规定，难道永龄基金会与台积电也是配合国台办演出。消息没有关于申请购买中国复星全权代理的BNT疫苗的台湾地方政府是否皆由国民党人掌权的细节内容。

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据中央社今天报道称，绿营质疑以疫谋统，国民党称洽购疫苗皆依政府规定。中国大陆国台办发言人马晓光昨天说，中国大陆愿为台湾抗疫提供力所能及的帮助，愿援助中国大陆制、获世界卫生组织（WHO）认定的国药及科兴疫苗，盼台湾有意愿洽购疫苗的县市、团体和企业的愿望，也能获满足。国民党主席江启臣昨天受访表示，南投、云林、花莲、台东等地方政府提出采购BNT疫苗的申请，已委托药商送件到卫生福利部，也会去补件。

民进党立法院党团干事长刘世芳、书记长罗致政、副干事长黄世杰及立委郑运鹏今天召开“国台办编剧导演，国民党配合演出”线上记者会。据刘世芳说，在这场疫苗采购的措施与方向上，中央政府站的很正，不愿把主权卖给境外势力，虽然过程中出现纷扰，不过在各方努力下也告一段落、看到曙光，但江启臣仍协调4个蓝营执政县市继续递件购买疫苗，引起质疑。

黄世杰指出，马晓光称上海复星是台湾购买疫苗唯一管道，又说台湾还有其他团体跟地方政府要购买疫苗，这个剧本，国民党不断配合演出，且被点名的4个蓝营执政县市，目前疫苗库存量都很高。而罗致政表示，若慈济能依循这几天的BNT模式完成采购，台湾将获得约有5000万剂疫苗，因此目前采购疫苗非最有急迫性的议题。然而国台办第一时间的表明，国民党就马上接球，让人不禁怀疑，国台办在背后编剧，国民党配合演出。

据国民党文传会副主委郑照新受访表示，民进党从头到尾只会抹红不会做事，四个县市遵守政府程序，与永龄基金会、台积电及慈济没有不同，难道日前签约的1000万剂BNT疫苗也是配合国台办演出，别忘了民进党日前还曾抹红BNT疫苗是中国大陆代工。郑照新指出，现在到台湾的疫苗多是国际捐赠，政府采购的到货量很少，目前就是疫苗不够，所以才无法开放所有类别进行施打，地方政府协助合作购买疫苗，民进党还在启动大内宣编抹红故事，难怪政府购买疫苗的效率这么差。

据郑照新表示，这些烂招与无端指控，已涉及法律责任，也在试图掩盖执政党对于疫苗取得的无能，对不起每天确诊死亡的台湾民众，若有老天爷，会让这些人受到天谴，请民进党自重。