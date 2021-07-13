台灣因疫苗吵新架 民進黨質疑國民黨以疫謀統 國民黨回嗆就會抹紅

民進黨立法院黨團今天質疑，台灣目前已掌握4457萬劑疫苗，但國民黨卻配合國台辦搶買疫苗，以疫謀統。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，民進黨從頭到尾只會抹紅，相關採購程序皆依政府規定，難道永齡基金會與台積電也是配合國台辦演出。消息沒有關於申請購買中國復星全權代理的BNT疫苗的台灣地方政府是否皆由國民黨人掌權的細節內容。

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據中央社今天報道稱，綠營質疑以疫謀統，國民黨稱洽購疫苗皆依政府規定。中國大陸國台辦發言人馬曉光昨天說，中國大陸願為台灣抗疫提供力所能及的幫助，願援助中國大陸制、獲世界衛生組織（WHO）認定的國藥及科興疫苗，盼台灣有意願洽購疫苗的縣市、團體和企業的願望，也能獲滿足。國民黨主席江啟臣昨天受訪表示，南投、雲林、花蓮、台東等地方政府提出採購BNT疫苗的申請，已委託藥商送件到衛生福利部，也會去補件。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世傑及立委鄭運鵬今天召開“國台辦編劇導演，國民黨配合演出”線上記者會。據劉世芳說，在這場疫苗採購的措施與方向上，中央政府站的很正，不願把主權賣給境外勢力，雖然過程中出現紛擾，不過在各方努力下也告一段落、看到曙光，但江啟臣仍協調4個藍營執政縣市繼續遞件購買疫苗，引起質疑。

黃世傑指出，馬曉光稱上海復星是台灣購買疫苗唯一管道，又說台灣還有其他團體跟地方政府要購買疫苗，這個劇本，國民黨不斷配合演出，且被點名的4個藍營執政縣市，目前疫苗庫存量都很高。而羅致政表示，若慈濟能依循這幾天的BNT模式完成採購，台灣將獲得約有5000萬劑疫苗，因此目前採購疫苗非最有急迫性的議題。然而國台辦第一時間的表明，國民黨就馬上接球，讓人不禁懷疑，國台辦在背後編劇，國民黨配合演出。

據國民黨文傳會副主委鄭照新受訪表示，民進黨從頭到尾只會抹紅不會做事，四個縣市遵守政府程序，與永齡基金會、台積電及慈濟沒有不同，難道日前簽約的1000萬劑BNT疫苗也是配合國台辦演出，別忘了民進黨日前還曾抹紅BNT疫苗是中國大陸代工。鄭照新指出，現在到台灣的疫苗多是國際捐贈，政府採購的到貨量很少，目前就是疫苗不夠，所以才無法開放所有類別進行施打，地方政府協助合作購買疫苗，民進黨還在啟動大內宣編抹紅故事，難怪政府購買疫苗的效率這麼差。

據鄭照新表示，這些爛招與無端指控，已涉及法律責任，也在試圖掩蓋執政黨對於疫苗取得的無能，對不起每天確診死亡的台灣民眾，若有老天爺，會讓這些人受到天譴，請民進黨自重。