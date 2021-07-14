博明出任美智库保卫民主基金会中国项目主席

华盛顿智库保卫民主基金会7月13日宣布提名美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）出任该机构中国项目主席。博明等28名与特朗普政府有关的前高官及人士则于今年1月被中国外交部宣布遭受制裁。

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对此，博明表示，“我很高兴为保卫民主基金会的工作和使命做出贡献，该基金会拥有一支由注重行动和独立思考者组成的出色团队。”他说，“美国和她的盟友必须将他们的政治、经济、军事、法律、技术和信息优势整合成有效的政策，以对抗北京对自由的全球挑战。”

博明说，“（保卫民主基金会CEO）杜伯威茨（Mark Dubowitz）在中国项目和由胡安·萨拉特（ Juan Zarate）、H.R.麦克马斯特（H.R. McMaster）和萨姆·拉维奇主持的中心所聚集的创造性人才是制定此类政策的理想团队”。

杜伯威茨说，“我想没有比博明更合适的人选了，他在政府、军队和新闻界有几十年的经验，而且他有流利的普通话能力，可以帮助我们的团队为与美国最强大的对手进行的这场关键战略竞争制定可操作的政策”。他说，“博明是一位国宝级人物，他从根本上改变了美中政策的方向，我们很荣幸他能加入我们，担任我们中国项目的主席。”

博明的前上司，前美国国安顾问麦克马斯特说，“博明在军中和军外都为我们的国家做出了巨大的贡献。他是一个具有无可挑剔的品格和非凡智慧的人。他对印太地区的深刻理解和对中共提出的挑战的清晰看法，将使保卫民主基金会对21世纪最重要的竞争做出进一步的贡献。”

此前，中国外交部1月21日宣布，对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员实施制裁，包括博明等人。这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。