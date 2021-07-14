拜登政府拟与中国建立“美中热线”供紧急通信

美国有线电视新闻网（CNN）7月14日报导指，拜登政府正在研究与中国政府建立紧急热线的可能性，该热线类似于冷战期间美国和苏联之间建立的“红色电话”（美苏热线），被用于在当时与克里姆林宫直接沟通，以此来避免核战争。

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报导引述一位美国官员和另一位熟悉有关该设备早期讨论的消息人士称，虽然这一概念仍处于起步阶段，而且尚未正式向中方提出，但拜登政府希望开发一种快速通信工具，并将其纳入减少美中冲突风险的更广泛努力中。据这两位消息人士称，一条通往北京的热线将使美国总统拜登或其国家安全团队的高级官员立即向习近平主席或他身边的人发送加密电话或信息。例如，可以分享有关突发军事行动的紧急信息，或发送有关网络黑客的警告信息。

据一位熟悉相关备忘录的消息人士称，与北京建立热线的想法至少可以追溯到奥巴马政府，尽管这一概念直到特朗普政府的最后一年才被编入一份机密的国家安全备忘录。消息人士说，拜登政府官员一直在追求这一想法，但仍有许多细节需要解决，包括北京方面是否会同意使用该设备。现任和前任美国官员告诉CNN，在涉及紧急事务时，在确保北京的快速反应方面一直存在问题。中国政治体系自上而下的性质意味着，除了领导人级别的接触之外，大多数接触都是不鼓励的。

报导指，美国国防部已经有一条类似的对华热线，应该是专门用于军事事务，但很少使用。美国国家安全委员会印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）在今年早些时候曾提及，“我们确实有一条热线，据了解，我们使用过几次，只是在一个空房间里响了好几个小时”。目前的系统存在的问题加上中国越来越多的军事行动，导致美国国家安全官员越来越担心与中国发生误判的可能性，并感到需要做更多工作来加强双边沟通。

美国国务院前助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）说，“在美中关系中，事件管理的工具短缺，令人担忧。美国政府追求工作上的沟通渠道是相当紧迫的，这使他们能够应对危机或防止危机的发生”。他说，“我们需要一个911接线员，可以这么说”。拉塞尔补充说，当务之急是也要考虑 “可以纳入更广泛的危机沟通战略的工具，重点是广泛的风险减少”。

当被问及该设备时，一位拜登政府高级官员拒绝讨论，但确实说 “一般而言，我们当然有兴趣确保以负责任的方式管理与中国的竞争。我们一直清楚这种关系将由竞争来定义，我们欢迎这种激烈的竞争，但我们也将继续努力确保这种竞争不会转向冲突”。消息人士告诉CNN，美国国务院和国家安全委员会的官员们仍在研究该装置在技术上如何运作。下一步将是制定整体概念，并将其纳入拜登政府的对华交往计划。

然后，在实施之前，该装置将需要得到白宫和中国官员的批准。报导指，虽然美国和俄罗斯之间的“红色电话”被视为在冷战期间增加沟通的有用工具，但其最近的有效性是值得怀疑的。例如，奥巴马政府利用对克里姆林宫的热线来警告俄罗斯不要干涉2016年的美国选举，这一警告没有得到重视。