默克尔访美之际 法国外长就欧盟印太战略怎么说？

法国外交部长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)本周三在美国外交政策智库卡内基国际和平研究院举办的一场活动上说：欧盟正在制定自己的印太战略，并将在明年上半年敲定具体内容。他强调，这套战略的出发点并不是中国，而是欧洲价值观。

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就在德国即将卸任的总理默克尔访问华盛顿之际，法国外交部长勒德里昂的欧盟战略讲话或许值得注意。他说“欧盟正在制定自己的印太战略”，其中“自己”的说法显示与美国的印太战略不会完全一致。“将在明年上半年敲定具体内容”，显示欧盟多国的外交战略很难快速出炉的天生弱点。

法国外长讲话的第三个要点是：“我们共同寻求的印太战略并非基于对抗中国，而是在国防和推动欧美模式方面采取跨大西洋行动，而这个模式是建立在维护价值观、问责制、信息自由的自由民主制之上的。”“并非基于对抗中国”，但又是“建立在价值观之上的”，这不仅是“高大上”的语言游戏，也凸显法国传统外交政策观念内涵所号称的微妙巧妙之处。

不过，法国外长勒德里昂随后也指出：在欧中交往中，欧盟务必要敦促中国照规则办事。“我们应该要求中国遵守我之前提到的几个原则：必要的合作、竞争、透明、对等和制约性。”

法国外长还表示，欧美双方在对华定性上逐渐达成了共识，那就是中国既是一个合作伙伴(partner)、又是一个战略竞争对手(strategic competitor)、还是一个系统性竞争对手(systemic rival)，而他们需要同时应对中国的三重身份。这与美国国务卿布林肯的说法又基本同出一辙，让盟友们皆大欢喜。