美中据报仍在就美副国务卿谢尔曼访华问题进行磋商

美国国务院一位高级官员7月16日向媒体表示，美国正在与中国就美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）在她即将进行的亚洲之行结束时对华访问的可能进行谈判，如果一切都安排妥当的话。

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美国国务院15日通过声明表示，谢尔曼下周将访问日本、韩国和蒙古，但在她的行程中没有包括中国，与此前媒体的报导相反，让人们感到意外。就在国务院宣布她的出访行程的前一天，香港《南华早报》援引一位消息人士的话说，这位美国国务院的第二号人物下周将在天津与中国外交部副部长谢锋举行会晤。

美国国务院的这位匿名高官周五对媒体说，谢尔曼的行程安排中有访问中国的余地，而且如果增加这一站的话，这将安排在她亚洲之行的最后。该官员说，“对于每一次（访问），我们都非常努力地与每个国家建立一系列安排....我们正在与中华人民共和国做出这些安排的过程之中。”

该官员提到，这是美中关系中一个“具有挑战性的时刻”，但其补充说，华盛顿始终对与北京进行接触持开放态度，如果这种接触是“实质性的和重要的”。这位美方官员还批评中国以“非常政治性和交易性的”方式使用疫苗。当被问及如何描述美中之间的信任程度时，这位官员说这不是目前双边关系的内容。

该官员说，“这很复杂。所以我不认为信任在此刻真的合适。这是关于我们可以一起做什么工作，以及我们将如何处理一个非常复杂的关系”。就双方可能存在的分歧，英国《金融时报》15日曾报导称，谢尔曼要求访华期间会见与她同级别的中国外交部副部长乐玉成，中方却推出在外交部排第五的副部长谢峰接待，美方因此暂时中止了谢尔曼访问中国的计划。