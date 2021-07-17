美中據報仍在就美副國務卿謝爾曼訪華問題進行磋商

美國國務院一位高級官員7月16日向媒體表示，美國正在與中國就美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）在她即將進行的亞洲之行結束時對華訪問的可能進行談判，如果一切都安排妥當的話。

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美國國務院15日通過聲明表示，謝爾曼下周將訪問日本、韓國和蒙古，但在她的行程中沒有包括中國，與此前媒體的報導相反，讓人們感到意外。就在國務院宣布她的出訪行程的前一天，香港《南華早報》援引一位消息人士的話說，這位美國國務院的第二號人物下周將在天津與中國外交部副部長謝鋒舉行會晤。

美國國務院的這位匿名高官周五對媒體說，謝爾曼的行程安排中有訪問中國的餘地，而且如果增加這一站的話，這將安排在她亞洲之行的最後。該官員說，“對於每一次（訪問），我們都非常努力地與每個國家建立一系列安排....我們正在與中華人民共和國做出這些安排的過程之中。”

該官員提到，這是美中關係中一個“具有挑戰性的時刻”，但其補充說，華盛頓始終對與北京進行接觸持開放態度，如果這種接觸是“實質性的和重要的”。這位美方官員還批評中國以“非常政治性和交易性的”方式使用疫苗。當被問及如何描述美中之間的信任程度時，這位官員說這不是目前雙邊關係的內容。

該官員說，“這很複雜。所以我不認為信任在此刻真的合適。這是關於我們可以一起做什麼工作，以及我們將如何處理一個非常複雜的關係”。就雙方可能存在的分歧，英國《金融時報》15日曾報導稱，謝爾曼要求訪華期間會見與她同級別的中國外交部副部長樂玉成，中方卻推出在外交部排第五的副部長謝峰接待，美方因此暫時中止了謝爾曼訪問中國的計畫。