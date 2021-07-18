美国望于9月下旬举行四国集团领导人面对面峰会

据共同社7月18日援引外交消息人士的话报导指，美国拜登政府已经向日本、澳大利亚和印度提议，于9月下旬在华盛顿举行四方安全对话（Quad）的首次面对面领导人峰会。

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此前，美国、日本、澳大利亚和印度领导人3月12日举行了四国集团的首次峰会。尽管受新冠疫情影响，此次峰会在线上举行，但四方还是通过会谈就新冠疫苗的生产和供应、稀土供应链以及关键新兴科技领域的合作达成一致。

报导指，9月下旬的四国领导人首次面对面峰会将强调在中国日益强硬的情况下，四个印太地区民主国家之间的团结。拜登正在寻求建立 “实力地位”，以便与中国国家主席习近平直接接触，可能是10月底在罗马举行的20国集团峰会的间隙。2021年二十国集团罗马峰会将于10月30日至31日举行。

据消息人士称，下一场四国集团峰会预计将在定于9月在纽约举行的联合国大会一般性辩论之后举行。今年的联大高级别一般性辩论的第一天将于9月21日举行。辩论会通常在联合国总部发表演讲的世界各国领导人聚集在一起，但在新冠病毒大流行的情况下，将允许预先录制的视频发言，这使得日本、澳大利亚和印度的领导人是否会前往美国成为未知数。

报导指，目前日本的政治日程也不明确，首相菅义伟在这段时间面临两个关键的考验：执政的自民党领导人选举，将在他的自民党领导人任期于9月30日结束后举行，以及日本众议院选举，必须在11月前举行。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）6月曾提到，美方计划于今年秋季在华盛顿举办首次四国集团的面对面领导人会议。他表示，这次会议预计将讨论扩大新冠病毒疫苗生产的努力和可能的基础设施项目合作。

报导称，此举显然是为了对抗中国，中方正通过所谓的“疫苗外交”，向发展中国家提供疫苗，以及通过其“一带一路”基础设施倡议来加强北京在全球的影响力。