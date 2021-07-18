美國望於9月下旬舉行四國集團領導人面對面峰會

據共同社7月18日援引外交消息人士的話報導指，美國拜登政府已經向日本、澳大利亞和印度提議，於9月下旬在華盛頓舉行四方安全對話（Quad）的首次面對面領導人峰會。

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此前，美國、日本、澳大利亞和印度領導人3月12日舉行了四國集團的首次峰會。儘管受新冠疫情影響，此次峰會在線上舉行，但四方還是通過會談就新冠疫苗的生產和供應、稀土供應鏈以及關鍵新興科技領域的合作達成一致。

報導指，9月下旬的四國領導人首次面對面峰會將強調在中國日益強硬的情況下，四個印太地區民主國家之間的團結。拜登正在尋求建立 “實力地位”，以便與中國國家主席習近平直接接觸，可能是10月底在羅馬舉行的20國集團峰會的間隙。2021年二十國集團羅馬峰會將於10月30日至31日舉行。

據消息人士稱，下一場四國集團峰會預計將在定於9月在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論之後舉行。今年的聯大高級別一般性辯論的第一天將於9月21日舉行。辯論會通常在聯合國總部發表演講的世界各國領導人聚集在一起，但在新冠病毒大流行的情況下，將允許預先錄製的視頻發言，這使得日本、澳大利亞和印度的領導人是否會前往美國成為未知數。

報導指，目前日本的政治日程也不明確，首相菅義偉在這段時間面臨兩個關鍵的考驗：執政的自民黨領導人選舉，將在他的自民黨領導人任期於9月30日結束後舉行，以及日本眾議院選舉，必須在11月前舉行。

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）6月曾提到，美方計畫於今年秋季在華盛頓舉辦首次四國集團的面對面領導人會議。他表示，這次會議預計將討論擴大新冠病毒疫苗生產的努力和可能的基礎設施項目合作。

報導稱，此舉顯然是為了對抗中國，中方正通過所謂的“疫苗外交”，向發展中國家提供疫苗，以及通過其“一帶一路”基礎設施倡議來加強北京在全球的影響力。