拜登：习近平聪明强硬，真正相信21世纪将由寡头决定

美国总统拜登7月22日在俄亥俄州辛辛那提市的圣约瑟夫山大学参加了由美国有线电视新闻网（CNN）举办的电视市民大会，并就一系列内政和外交问题接受了主持人唐·莱蒙（Don Lemon）和到场民众的提问。

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拜登参加这一电视市民大会的目的之一是向美国民众推销由他的政府提出的价值5790亿美元用于提升国内基础建设的议案。但在当天，美国参议院共和党人阻止了对尚未定案的包括基础设施在内的一揽子计划启动辩论的机会，他们全部投了反对票。投票结果失败，49 票赞成、51 票反对。投票需要至少10名共和党人投同意票，才能达到进行在参议院举行公开辩论所需的60票。

同样就两党对今年1月6日发生的特朗普支持者冲击国会案进行合作调查的议题，主持人莱蒙说，“让我们再谈一谈两党关系。您知道，共和党今天取消了他们在1月6日专门委员会的所有人选。（众议院议长、民主党人）佩洛西拒绝了其中两个人的席位。”他说，“我想问你的第一件事是，你对此有什么反应？ 但第二，如果共和党人和民主党人不能走到一起，对吗？；来调查200年来对我们的国会大厦的最大攻击，你怎么会认为他们能在任何事情上走到一起？”

拜登说，“这些人。不，我是认真的。 我不是在说笑。民主党人和共和党人。我不在乎你们是否认为我是撒旦转世。事实是，你不能看着那台电视说，‘6号那天什么都没发生’ 。你不能听那些说这是一次‘和平游行’的人的话。不，我是认真的。 想一想吧。想想正在说的事情。”他说，“我曾经经历过这种情况的另一端，当时民主党人，35年前，就已经偏向另一边了。 想一想吧。”

莱蒙说，“但你可以做的是，他们可以做的是试图改变故事叙述，说：‘好吧，为什么佩洛西没有准备好？ 为什么民主党人没有为这种情况的发生做好准备’？”拜登说，“不，他们可以这么说，你可以对此做出诚实的判断。我有时会因为我要说的话而给自己带来麻烦，并不是说我曾经惹过麻烦。正如你以前听我说的那样。没有人怀疑过我说的是真心话；问题是我有时会说出我的真心话。 ”

拜登说，“但撇开所有的玩笑，我对美国人民有信心；我真的有信心，最终会走到正确的地方”。他说，“而且，顺便说一句，很多时候共和党人是在正确的地方。但有些东西，我的意思是，（阴谋论组织）匿名者Q （QAnon）：认为民主党人或拜登在隐藏人们，吸食儿童的血，而且--不，我是认真的。 那是—”。拜登说，“你可能不喜欢我，这是你的权利。这是一件简单的事情。你可以走出去说，‘我只是不喜欢那个家伙打领带的方式。我投票反对他。’你有权利这样做。”

拜登说，“但是，最近说的那些话，我认为你开始看到一些，而且也是由民主党人说的--那种毒液得到；那种泄露出来的很多东西。我们必须超越这个（现象）。”他说，“对于正在发生的事情，你会对你的孙子或你的孩子说什么？在整个历史上，无论你是亲民主党还是共和党，你是否记得以前有这样的时候？”

拜登说，“这不是我们的本色。我还要说最后一件事，我有很多国际经验。我的意思是--没有好坏之分，只是我有；我曾担任（参议院）外交关系委员会主席。我一直深入参与（外交事务）。我为我们的上一届巴拉克（奥巴马）的政府做过国家安全（事务）。”他说，“但是，伙计们，世界其他地方都在思考着我们。你们那些在国外旅行的人，不是开玩笑，不是开玩笑--你们问--你们知道，当我去参加这次七国集团时，所有主要的民主国家；我走进去，我认识他们中的很多人，因为我过去的角色”。

拜登续称，“他们走了进来，我说，‘美国回来了’。我是认真的，国家元首们，我以拜登的身份向你保证；他们则说说，‘你们真的回来了吗？’ 我是说，（外国元首说）‘我怎么能--我们相信你，乔’，但这个国家能不能振作起来？”拜登说，“我和习近平在中国交谈过，我很了解他。我们在很多事情上意见并不一致。他是一个聪明且真正强硬的人。他真正相信，21世纪将由寡头决定，我不是开玩笑。”

拜登说，“民主国家无法在21世纪发挥作用；论点是因为事情发展得如此迅速，你无法把一个分裂的国家拉到一起，迅速达成行动共识。”拜登说，“因此，专制国家--专制国家--我与普京有一个很长的会议，我很了解他。这些人实际上是在押注，我不是在开玩笑--押注于专制政体。”他续指，“民主必须站起来，证明它可以完成一些事情。这不仅仅是重要的，我们是，我真的是这么想的。”

就作为美国总统大权在握的责任，拜登表示，“我认为，这是有史以来赋予一个美国人的最大荣誉，大多数美国公民说，‘我希望你能领导这个国家’。而这是一个巨大的荣誉--当你有总统和总理以及世界其他国家的人说，‘你知道，美国怎么想的吗？’时，这是一个巨大的荣誉。 你是自由世界的领袖。”

拜登说，“我能够去七国集团峰会并改变他们对一系列事情的想法。他们从来没有一次将中国纳入对正在发生的事情的任何批评中。他们非常不愿意能够处于一个位置；你们和我已经谈到了这一点，关于他们是否要与中国做生意的方式，你知道，把美国推到一边。”他说，“突然间，如果你注意到，我们得到了一个很好的交易；不是因为我，而是因为我组建的政府。美国回来了；传统的美国更回来了。而且他们愿意跟随我们，我是这样想。”

另在会上面对一位民众就美国国内鸦片类药物继续泛滥的问题，拜登提到，“我已经与中国进行了这种接触，我们将继续进行这种接触。但我们也增加了美国缉毒局（DEA）特工的数量；我们在边境做什么，以及我们将如何处理拦截毒品贸易。”他说，“除此之外，司法部正在着手处理整个鸦片类药物问题，大幅增加司法部处理这一问题的人员数量。因此，关于这个问题还有很多要说的，但它是令人难以置信的，令人难以置信的危险。”