《明镜》周刊：默克尔的外交胜利

美德就北溪二号天然气管道达成协议，德国媒体表示了广泛关注。

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德国《明镜》周刊表示，在经过多年的艰苦斗争和严厉的惩罚措施后，美国现在正式放弃了对北溪二号天然气管道项目的抵制。作为回报，德国同意了一系列旨在减轻对乌克兰的后果并防止俄罗斯将天然气供应作为对付该国的武器的措施。这最终为欧洲历史上最具争议的能源项目之一扫清了道路。对坚持该项目的德国总理默克尔来说，这是她在总理任期最后几米路上取得的一个外交胜利。德国政府虽然承诺会对乌克兰能源转型提供财政扶持，但针对俄罗斯的措施都相当模糊，仅限于表达意向而已。因此，俄罗斯一旦攻击乌克兰，对莫斯科的制裁并不会自动产生。协议的达成也显示了美国对德国盟友的重视。

德国电视一台表示，很长一段时间以来，北溪二号输气管项目给德美关系带来负担。协议的达成意味着美德重又相互器重。在此，默克尔把跨大西洋关系摆到了优先地位。拜登首先行动，暂时放弃了对该项目的制裁。而乌克兰则抱怨没人来问一声自己有何感想。协议中对乌克兰的担保，暂时只是纸上谈兵。短期内，俄国总统普京未必会测试协议中针对俄罗斯发出的警告。但如果以后普京真想测试一下，那已经不是默克尔的问题了。九月德国大选后，默克尔就将卸任。

德国《时代周报》认为，有关北溪二号输气管达成的妥协是对乌克兰的一个羞辱，但会让俄国感到幸福。俄国总统普京有理由高兴了。俄罗斯不太可能把谈判达成的条款真当一回事儿。在日后和乌克兰的谈判中，俄国将拥有更多的实力。