美国制裁古巴革武部部长及内政部实体 拜登：这仅仅是个开始

美国白宫和财政部7月22日通过声明表示，拜登政府就古巴政权自7月11日起对民众示威采取镇压负有责任的人员：古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯(Alvaro Lopez Miera)及古巴内政部负责镇压的部门内政部国家特种大队（SNB）实施《全球马格尼茨基人权问责法》制裁。拜登总统通过声明表示，“这只是一个开始，美国将继续制裁对压迫古巴人民负有责任的个人”。

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拜登在白宫声明中称，“我明确谴责大规模的拘留和虚假的审判，这些审判不公正地将那些敢于发表意见的人送进监狱，企图恐吓和威胁古巴人民保持沉默。古巴人民与所有人民一样享有言论自由与和平集会的权利。美国与勇敢的古巴人站在一起，他们走上街头，反对共产主义政权下62年的压迫。”他说，“今天，我的政府正在实施新的制裁，针对古巴政权中对这次镇压负有责任的人员：古巴军队首脑和古巴内政部推动镇压的部门，让他们对自己的行为负责。这只是一个开始，美国将继续制裁对古巴人民进行压迫的个人。”

拜登说，“在我们追究古巴政权的责任时，我们对古巴人民的支持是坚定不移的，我们正在确保美籍古巴人是我们向该岛受苦受难的人民提供救济的努力中的一个重要伙伴。”他说，“我们正在与民间社会组织和私营部门合作，向古巴人民提供互联网接入，以规避该政权的审查努力。我们正在审查我们的汇款政策，以确定我们如何能够最大限度地支持古巴人民。我们致力于恢复我们在哈瓦那的大使馆的人员，以便向古巴人提供领事服务，加强我们与民间社会接触的能力，同时确保在古巴服务的美国外交官的安全。”

拜登说，“推进人类尊严和自由是我的政府的首要任务，我们将与包括美洲国家组织在内的整个地区的伙伴密切合作，向该政权施压，以立即释放被错误拘留的政治犯，恢复互联网接入，并允许古巴人民享受其基本权利。”此外，美国财政部长珍妮特·L·耶伦(Janet L. Yellen)说，“古巴人民正在抗议，要求他们的政府给予他们应有的基本和普遍权利。财政部将继续执行其与古巴有关的制裁，包括今天实施的制裁，以支持古巴人民对民主的追求和对古巴政权的救济。”

据悉，此番遭到美方制裁的是古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯和古巴内政部国家特种大队（SNB），他们被指与7月11日开始的镇压古巴的和平、支持民主的抗议活动有关。阿尔瓦罗·洛佩斯自今年4月15日起正式担任古巴革命武装力量部部长，此前是该部副部长。他的前任莱奥波尔多·辛特拉·弗里亚斯（Leopoldo Cintra Frías）在今年1月2日被指侵犯人权遭到特朗普政府的制裁。

特朗普政府并于当月16日对被控践踏人权的古巴内政和内政部长拉扎罗·阿尔贝托·阿尔瓦雷斯·卡萨斯( Lazaro Alberto Álvarez Casas)实施制裁。因此，古巴内政部特种大队已在特朗普政府此前制裁的范围之内。拜登政府财政部表示，由阿尔瓦罗·洛佩斯领导的古巴革命武装力量部和其他古巴政府的安全部门袭击了抗议者，并逮捕或失踪了100多名抗议者，试图镇压这些抗议活动。

美国财政部的声明称，“除了今天根据全球马格尼茨基计划实施的制裁外，外国资产管制办公室(OFAC) 继续执行古巴制裁计划，这是外国资产管制处管理的最全面的制裁计划。除了确保允许某些类别的经济活动直接惠及古巴人民外，外国资产管制处对古巴实施经济封锁，禁止美国人（以及美国人拥有或控制的实体）参与可能维持古巴政权的交易和提供服务。”声明称，“此外，所有古巴国民都被封锁；无论他们是否出现在财政部的特别指定国民和被封锁者名单（SDN名单）上。财政部将继续根据适用的法规和条例执行这些禁令。”