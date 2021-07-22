美國制裁古巴革武部部長及內政部實體 拜登：這僅僅是個開始

美國白宮和財政部7月22日通過聲明表示，拜登政府就古巴政權自7月11日起對民眾示威採取鎮壓負有責任的人員：古巴革命武裝力量部部長阿爾瓦羅·洛佩斯(Alvaro Lopez Miera)及古巴內政部負責鎮壓的部門內政部國家特種大隊（SNB）實施《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁。拜登總統通過聲明表示，“這只是一個開始，美國將繼續制裁對壓迫古巴人民負有責任的個人”。

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拜登在白宮聲明中稱，“我明確譴責大規模的拘留和虛假的審判，這些審判不公正地將那些敢於發表意見的人送進監獄，企圖恐嚇和威脅古巴人民保持沉默。古巴人民與所有人民一樣享有言論自由與和平集會的權利。美國與勇敢的古巴人站在一起，他們走上街頭，反對共產主義政權下62年的壓迫。”他說，“今天，我的政府正在實施新的制裁，針對古巴政權中對這次鎮壓負有責任的人員：古巴軍隊首腦和古巴內政部推動鎮壓的部門，讓他們對自己的行為負責。這只是一個開始，美國將繼續制裁對古巴人民進行壓迫的個人。”

拜登說，“在我們追究古巴政權的責任時，我們對古巴人民的支持是堅定不移的，我們正在確保美籍古巴人是我們向該島受苦受難的人民提供救濟的努力中的一個重要夥伴。”他說，“我們正在與民間社會組織和私營部門合作，向古巴人民提供互聯網接入，以規避該政權的審查努力。我們正在審查我們的彙款政策，以確定我們如何能夠最大限度地支持古巴人民。我們致力於恢復我們在哈瓦那的大使館的人員，以便向古巴人提供領事服務，加強我們與民間社會接觸的能力，同時確保在古巴服務的美國外交官的安全。”

拜登說，“推進人類尊嚴和自由是我的政府的首要任務，我們將與包括美洲國家組織在內的整個地區的夥伴密切合作，向該政權施壓，以立即釋放被錯誤拘留的政治犯，恢復互聯網接入，並允許古巴人民享受其基本權利。”此外，美國財政部長珍妮特·L·耶倫(Janet L. Yellen)說，“古巴人民正在抗議，要求他們的政府給予他們應有的基本和普遍權利。財政部將繼續執行其與古巴有關的制裁，包括今天實施的制裁，以支持古巴人民對民主的追求和對古巴政權的救濟。”

據悉，此番遭到美方制裁的是古巴革命武裝力量部部長阿爾瓦羅·洛佩斯和古巴內政部國家特種大隊（SNB），他們被指與7月11日開始的鎮壓古巴的和平、支持民主的抗議活動有關。阿爾瓦羅·洛佩斯自今年4月15日起正式擔任古巴革命武裝力量部部長，此前是該部副部長。他的前任萊奧波爾多·辛特拉·弗里亞斯（Leopoldo Cintra Frías）在今年1月2日被指侵犯人權遭到特朗普政府的制裁。

特朗普政府並於當月16日對被控踐踏人權的古巴內政和內政部長拉紮羅·阿爾貝托·阿爾瓦雷斯·卡薩斯( Lazaro Alberto Álvarez Casas)實施制裁。因此，古巴內政部特種大隊已在特朗普政府此前制裁的範圍之內。拜登政府財政部表示，由阿爾瓦羅·洛佩斯領導的古巴革命武裝力量部和其他古巴政府的安全部門襲擊了抗議者，並逮捕或失蹤了100多名抗議者，試圖鎮壓這些抗議活動。

美國財政部的聲明稱，“除了今天根據全球馬格尼茨基計畫實施的制裁外，外國資產管制辦公室(OFAC) 繼續執行古巴制裁計畫，這是外國資產管制處管理的最全面的制裁計畫。除了確保允許某些類別的經濟活動直接惠及古巴人民外，外國資產管制處對古巴實施經濟封鎖，禁止美國人（以及美國人擁有或控制的實體）參與可能維持古巴政權的交易和提供服務。”聲明稱，“此外，所有古巴國民都被封鎖；無論他們是否出現在財政部的特別指定國民和被封鎖者名單（SDN名單）上。財政部將繼續根據適用的法規和條例執行這些禁令。”