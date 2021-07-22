美德就北溪2号天然气管道达成协议 基辅华沙表示反对

美国国务院7月21日宣布与德国政府达成协议，结束双方在连接俄罗斯和德国之间具有争议的“北溪2号”天然气管道上的争端。该协议将使德国获得一直以来寻求的更多能源供应，并允许俄罗斯绕过乌克兰的一条现有管道，将直接向德国输送的天然气增加一倍。对此，乌克兰和波兰外交部长发表联合公报提出异议，并指这一决定在政治、军事和能源方面对乌克兰和中欧造成了威胁，同时加强了俄罗斯破坏欧洲安全局势稳定和使北约和欧盟成员国之间长期存在分歧的潜力。

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美国国务院一位高级官员周三向记者表示，“如果俄罗斯试图利用能源作为武器或对乌克兰采取进一步的侵略行为，德国将在国家层面采取行动，并在欧盟层面敦促采取有效措施，包括制裁以限制俄罗斯在能源领域对欧洲的出口能力”。这位要求匿名的美国务院高级官员补充说，如果俄罗斯利用能源作为胁迫的工具，美国也将保留对俄实施制裁的权力。该官员说，美国和德国“坚决致力于维护乌克兰的主权和领土完整”，因此，在这个问题上与基辅进行了密切磋商。

据《华尔街日报》报导，新的协议将既满足德国通过“北溪2号”项目从俄罗斯运送天然气的需要，同时也确保乌克兰不被排除在俄罗斯能源西运的过程中。此外，协议将确保美国不会再度恢复对“北溪2号”运营公司Nord Stream 2 AG的制裁。消息人士称，德国已同意提供10亿美元帮助乌克兰发展清洁能源、提升其能源安全保障水平。

“北溪2号”天然气管道项目自2015年正式开始动工，全长1224公里。该项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国和欧洲其他国家。建成后，俄罗斯向德国输送的天然气总量将增加一倍。2019年底，特朗普政府要求停建“北溪2号”工程，否则将制裁参与修建的公司，当时参与修建管道工程的瑞士和荷兰公司被迫停工。

美国政府在2019年和2020年通过的次年《国防授权法案》中均增加了制裁“北溪2号”的相关内容。今年5月25日，现任美国总统拜登表示，他决定停止对“北溪2号”项目的制裁，因为该项目已接近完成，并且实施制裁可能会损害美国与欧洲的关系。“北溪2号”股份公司总经理马蒂亚斯·瓦尔尼希（Matthias Warnig）7月11日称，该项目已经完成了98%。

对此，波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）和乌克兰外长德米特里·库列巴（Dmytro Kuleba）发表联合公报称，“2015年，在俄罗斯入侵和非法吞并乌克兰领土仅几个月后，决定建造‘北溪2号’管道，导致欧洲出现安全、信誉和政治危机。今天，由于放弃了阻止启动‘北溪2号’管道的尝试，这一危机大大加剧。这一决定在政治、军事和能源方面对乌克兰和中欧造成了威胁，同时也加强了俄罗斯破坏欧洲安全局势稳定的潜力，使北约成员国和欧盟之间的分歧长期存在。”

公报称，“任何弥补安全赤字的可信尝试都必须基于对这一决定在政治、军事和能源三个方面的消极后果的认识。这种尝试也必须有一个民主的层面，其前提是在达成协议的阶段，与受‘北溪2号’负面影响最大的国家政府进行会谈。不幸的是，到目前为止，抵消这一赤字的建议是肤浅的，不能认为足以有效地减少‘北溪2号’造成的风险。我们敦促美国和德国采取措施，为我们地区正在出现的安全危机找到一个适当的对策，而俄罗斯是唯一的受益者。”

公报称，“波兰和乌克兰将与他们的盟友和伙伴合作，反对‘北溪2号’，直到找到解决它所造成的安全危机的办法，向渴望加入西方民主机构的国家提供支持，并减少对和平和能源安全的威胁。”

此外，白宫当天还通过声明宣布，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）将于8月30日到访白宫。白宫的声明称，“这次访问将申明，面对俄罗斯在顿巴斯和克里米亚的持续侵略，美国坚定不移地支持乌克兰的主权和领土完整，我们在能源安全方面的密切合作，以及我们支持泽伦斯基总统在我们共同的民主价值观基础上解决腐败和实施改革议程的努力。”