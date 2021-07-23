华为聘请重出江湖的民主党资深说客托尼·波德斯塔

自华盛顿方面消息，中国电讯巨头华为公司已聘请民主党资深说客托尼·波德斯塔(Tony Podesta)为顾问。波德斯塔的目标是帮助华为公关拜登政府。据一位熟悉此事的人士说，波德斯塔此前创建的游说公司，波德斯塔集团（Podesta Group）在2017年因财务和法律问题而停业。

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据政治新闻网站Politico报导，消息人士表示，波德斯塔将致力于推动华为在华盛顿的各种目标。他本人则拒绝发表评论。华为的一位发言人也拒绝发表评论。华为在美国面临着一系列的挑战。2020年2月，美国司法部指控该公司违反了《敲诈勒索和腐败组织法》。该部门称，华为帮助伊朗政府建立其国内监控能力，并试图在朝鲜秘密开展业务。美国司法部还对华为首席财务官孟晚舟提出了指控。她在加拿大被捕，目前正在争取被引渡到美国。华为表示，来自美方的指控“不可逆转地损害”其声誉和业务。

报导指，事实上华为并不是波德斯塔效力的第一个中国大客户。据悉，由他创办和担任董事长的前公司还曾代表过中美交流基金会(CUSEF)，该基金会在美国资助了大量的活动。波德斯塔是一个丰富多彩的混迹华盛顿圈内人物，以其个性的领带选择和精心的艺术品和葡萄酒收藏而闻名。他以前曾领导过波德斯塔集团，在奥巴马执政时期的鼎盛阶段，仅有60多名雇员的该集团成为了美国第三大政治游说机构，年营收连续七年超过2500万美元。

但在特朗普上台后的2017年，美国司法部特别检察官穆勒（Robert Mueller）因该公司与前者2016年的竞选团队负责人保罗·马纳福特(Paul Manafort)的合作而对其进行了审查。马纳福特的团队曾邀请波德斯塔集团为乌克兰亲俄总统维克多·亚努科维奇（Viktor Yanukovych）进行游说工作。波德斯塔本人没有被指控犯有不法行为，但在马纳福特被起诉后关闭了他的公司，并退出了游说活动。此后，波德斯塔专注于销售艺术品。

今年7月初，《纽约时报》的一篇报导透露，波德斯塔想重回游说工作，引发圈内人士注意。“我不想重现我所拥有的一切，但我有点怀念工作，单单是艺术并不能支撑我，因为我热爱政治，”他向纽时表示。报导指，波德斯塔预计很快会接获更多客户。他与美国总统拜登相识数十年，与拜登的一些身边人关系也不错。波德斯塔还跟前总统奥巴马是邻居。他的亲弟弟约翰·波德斯塔（John Podesta）曾担任奥巴马的总统顾问，也担任过克林顿时期的白宫幕僚长。波德斯塔集团是由他们兄弟二人共同创建的公司。

托尼发家与约翰在政坛崛起密不可分。1976年约翰从乔治城大学毕业后进入司法部担任律师，随即又在联邦机构与国会耕耘多年，担任过参议院前少数党领袖姆·达施勒（Tom Daschle）的高级顾问，1998-2001年进入权力核心成为克林顿白宫幕僚长。两兄弟1988年成立了波德斯塔集团。在约翰的鼎盛时期，作为哥哥的托尼亦是白宫常客，不但成为民主党重要的募款人和选举顾问，还为军火承包商游说国防部拨款法案。

根据美国的游说监管法律，约翰在进入白宫工作的时候，也辞去了波德斯塔集团的职位。但这并不影响托尼继续运营这家游说机构，借助自己弟弟在联邦政府和国会山的广泛人脉和政治关系，为自己吸引通用电气、波音等诸多企业巨头的游说合同。

报导指，除托尼·波德斯塔外，华为最近还聘请了其他几位说客，包括内布拉斯加州前共和党籍众议员李·特里（Lee Terry）的咨询公司；律师斯蒂芬·宾哈克（Stephen Binhak）；曾担任众议院共和党党鞭汤姆·迪雷（Tom DeLay）助手的格伦·勒姆尼恩（Glenn LeMunyon）；以及咨询公司J.S. Held LLC。

根据披露的信息，华为还聘用了世强律师事务所（Steptoe & Johnson），在第二季度向他们支付了6万美元。该律师事务所在华盛顿圈内颇具影响力。此外，由拜登政府提名的美国国家情报局局长办公室的首席法律顾问克里斯托弗·方松（Christopher Fonzone）在担任盛德律师事务所（Sidley Austin LLP）的律师时也曾为华为提供咨询。

报导指，方松在此前出席美国会参议院提名确认听证会时表示，他为华为工作的时间不到10小时。这种联系当时给方松在参议院的确认带来了挑战，但他的提名最终仍然得到了通过。