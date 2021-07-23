画家亨特·拜登据报将能与潜在买家见面 白宫回应

7月22日美国白宫记者会上，有记者向白宫新闻秘书珍·普萨基提问指，拜登总统次子亨特·拜登（Hunter Biden）将能够在今年晚些时候展出他的画作的两个艺术展上与潜在的买家见面，是否存在不妥。对此，普萨基表示，亨特·拜登不会有任何与出售艺术品有关的谈话。

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记者问，“我们现在知道，亨特·拜登将能够在今年晚些时候展出他的画作的两个艺术展上与潜在的买家见面。这与让他对其艺术作品的买家一无所知，以防止出现哪怕是不当影响的目标有什么关系？”普萨基说，“你所提到的这个展览以前是公开的。他不会有任何与出售艺术品有关的谈话。正如我们在几周前宣布的协议中所述，这将留给画廊主。”

普萨基说，“我们相信，这是一个已经建立的合理制度，允许亨特·拜登在适当的保障措施下从事他的职业。所以他不会讨论任何与出售艺术品有关的事情。而且我想重申，画廊主将是唯一处理该类交易或谈话的人，并将拒绝任何超出常规的报价”。

记者追问，“直接公布买家的名字不是更透明吗，这样大家就会知道谁购买了这些艺术品以及他们支付了多少钱？”普萨基说，“我们不知道谁是买家，亨特·拜登也不知道谁是买家。因此，我认为，这个问题的起源，我认为，这是可以理解的，是关于这是否会 提供一个不适当的影响的情况。但我们不会知道他们是谁，所以没有他们可以提供影响的情况。”

记者说，“买家就不能在社交媒体上宣布他们买了（亨特·拜登的）一幅画吗？”普萨基说，“同样，我认为我们已经建立了一个我们认为适当的系统，有适当的保障措施。我们相信，亨特·拜登，就像任何总统的孩子一样，应该能够追求他们的职业和他们的激情。而任何艺术品的出售都将通过画廊商进行。”

此前，曾担任奥巴马政府美国政府道德办公室主任的沃尔特·肖博（Walter Shaub）指出，亨特·拜登虚高的作品价格与对金主的匿名安排，可能会让“有影响力的人”向拜登家族输送利益，“这种想法是可耻的”，总统乔·拜登应该制止这样的行为。

就这一争议，白宫知情人士8日透露，白宫已经起草了一项协议，保证对亨特·拜登本人保密作品买家的身份，从而避免外人试图对拜登家族施加影响。普萨基并于9日表示，亨特·拜登有追求艺术事业的权利，“我认为，让一个我们不认识、亨特·拜登也不认识的匿名人士（对总统）产生影响是十分困难的。”

综合福克斯新闻网、《华盛顿邮报》消息，亨特·拜登已经成为全职艺术家，正在筹备私人展览，每幅画售价最高可达50万美元，买家信息则对外保密。