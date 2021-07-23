畫家亨特·拜登據報將能與潛在買家見面 白宮回應

7月22日美國白宮記者會上，有記者向白宮新聞秘書珍·普薩基提問指，拜登總統次子亨特·拜登（Hunter Biden）將能夠在今年晚些時候展出他的畫作的兩個藝術展上與潛在的買家見面，是否存在不妥。對此，普薩基表示，亨特·拜登不會有任何與出售藝術品有關的談話。

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記者問，“我們現在知道，亨特·拜登將能夠在今年晚些時候展出他的畫作的兩個藝術展上與潛在的買家見面。這與讓他對其藝術作品的買家一無所知，以防止出現哪怕是不當影響的目標有什麼關係？”普薩基說，“你所提到的這個展覽以前是公開的。他不會有任何與出售藝術品有關的談話。正如我們在幾周前宣布的協議中所述，這將留給畫廊主。”

普薩基說，“我們相信，這是一個已經建立的合理制度，允許亨特·拜登在適當的保障措施下從事他的職業。所以他不會討論任何與出售藝術品有關的事情。而且我想重申，畫廊主將是唯一處理該類交易或談話的人，並將拒絕任何超出常規的報價”。

記者追問，“直接公布買家的名字不是更透明嗎，這樣大家就會知道誰購買了這些藝術品以及他們支付了多少錢？”普薩基說，“我們不知道誰是買家，亨特·拜登也不知道誰是買家。因此，我認為，這個問題的起源，我認為，這是可以理解的，是關於這是否會 提供一個不適當的影響的情況。但我們不會知道他們是誰，所以沒有他們可以提供影響的情況。”

記者說，“買家就不能在社交媒體上宣布他們買了（亨特·拜登的）一幅畫嗎？”普薩基說，“同樣，我認為我們已經建立了一個我們認為適當的系統，有適當的保障措施。我們相信，亨特·拜登，就像任何總統的孩子一樣，應該能夠追求他們的職業和他們的激情。而任何藝術品的出售都將通過畫廊商進行。”

此前，曾擔任奧巴馬政府美國政府道德辦公室主任的沃爾特·肖博（Walter Shaub）指出，亨特·拜登虛高的作品價格與對金主的匿名安排，可能會讓“有影響力的人”向拜登家族輸送利益，“這種想法是可恥的”，總統喬·拜登應該制止這樣的行為。

就這一爭議，白宮知情人士8日透露，白宮已經起草了一項協議，保證對亨特·拜登本人保密作品買家的身份，從而避免外人試圖對拜登家族施加影響。普薩基並於9日表示，亨特·拜登有追求藝術事業的權利，“我認為，讓一個我們不認識、亨特·拜登也不認識的匿名人士（對總統）產生影響是十分困難的。”

綜合福克斯新聞網、《華盛頓郵報》消息，亨特·拜登已經成為全職藝術家，正在籌備私人展覽，每幅畫售價最高可達50萬美元，買家信息則對外保密。