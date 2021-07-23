華為聘請重出江湖的民主黨資深說客托尼·波德斯塔

自華盛頓方面消息，中國電訊巨頭華為公司已聘請民主黨資深說客托尼·波德斯塔(Tony Podesta)為顧問。波德斯塔的目標是幫助華為公關拜登政府。據一位熟悉此事的人士說，波德斯塔此前創建的遊說公司，波德斯塔集團（Podesta Group）在2017年因財務和法律問題而停業。

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據政治新聞網站Politico報導，消息人士表示，波德斯塔將致力於推動華為在華盛頓的各種目標。他本人則拒絕發表評論。華為的一位發言人也拒絕發表評論。華為在美國面臨著一系列的挑戰。2020年2月，美國司法部指控該公司違反了《敲詐勒索和腐敗組織法》。該部門稱，華為幫助伊朗政府建立其國內監控能力，並試圖在朝鮮秘密開展業務。美國司法部還對華為首席財務官孟晚舟提出了指控。她在加拿大被捕，目前正在爭取被引渡到美國。華為表示，來自美方的指控“不可逆轉地損害”其聲譽和業務。

報導指，事實上華為並不是波德斯塔效力的第一個中國大客戶。據悉，由他創辦和擔任董事長的前公司還曾代表過中美交流基金會(CUSEF)，該基金會在美國資助了大量的活動。波德斯塔是一個豐富多彩的混跡華盛頓圈內人物，以其個性的領帶選擇和精心的藝術品和葡萄酒收藏而聞名。他以前曾領導過波德斯塔集團，在奧巴馬執政時期的鼎盛階段，僅有60多名僱員的該集團成為了美國第三大政治遊說機構，年營收連續七年超過2500萬美元。

但在特朗普上台後的2017年，美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）因該公司與前者2016年的競選團隊負責人保羅·馬納福特(Paul Manafort)的合作而對其進行了審查。馬納福特的團隊曾邀請波德斯塔集團為烏克蘭親俄總統維克多·亞努科維奇（Viktor Yanukovych）進行遊說工作。波德斯塔本人沒有被指控犯有不法行為，但在馬納福特被起訴後關閉了他的公司，並退出了遊說活動。此後，波德斯塔專註於銷售藝術品。

今年7月初，《紐約時報》的一篇報導透露，波德斯塔想重回遊說工作，引發圈內人士注意。“我不想重現我所擁有的一切，但我有點懷念工作，單單是藝術並不能支撐我，因為我熱愛政治，”他向紐時表示。報導指，波德斯塔預計很快會接獲更多客戶。他與美國總統拜登相識數十年，與拜登的一些身邊人關係也不錯。波德斯塔還跟前總統奧巴馬是鄰居。他的親弟弟約翰·波德斯塔（John Podesta）曾擔任奧巴馬的總統顧問，也擔任過克林頓時期的白宮幕僚長。波德斯塔集團是由他們兄弟二人共同創建的公司。

托尼發家與約翰在政壇崛起密不可分。1976年約翰從喬治城大學畢業後進入司法部擔任律師，隨即又在聯邦機構與國會耕耘多年，擔任過參議院前少數黨領袖姆·達施勒（Tom Daschle）的高級顧問，1998-2001年進入權力核心成為克林頓白宮幕僚長。兩兄弟1988年成立了波德斯塔集團。在約翰的鼎盛時期，作為哥哥的托尼亦是白宮常客，不但成為民主黨重要的募款人和選舉顧問，還為軍火承包商遊說國防部撥款法案。

根據美國的遊說監管法律，約翰在進入白宮工作的時候，也辭去了波德斯塔集團的職位。但這並不影響托尼繼續運營這家遊說機構，藉助自己弟弟在聯邦政府和國會山的廣泛人脈和政治關係，為自己吸引通用電氣、波音等諸多企業巨頭的遊說合同。

報導指，除托尼·波德斯塔外，華為最近還聘請了其他幾位說客，包括內布拉斯加州前共和黨籍眾議員李·特里（Lee Terry）的諮詢公司；律師斯蒂芬·賓哈克（Stephen Binhak）；曾擔任眾議院共和黨黨鞭湯姆·迪雷（Tom DeLay）助手的格倫·勒姆尼恩（Glenn LeMunyon）；以及諮詢公司J.S. Held LLC。

根據披露的信息，華為還聘用了世強律師事務所（Steptoe & Johnson），在第二季度向他們支付了6萬美元。該律師事務所在華盛頓圈內頗具影響力。此外，由拜登政府提名的美國國家情報局局長辦公室的首席法律顧問克里斯托弗·方松（Christopher Fonzone）在擔任盛德律師事務所（Sidley Austin LLP）的律師時也曾為華為提供諮詢。

報導指，方松在此前出席美國會參議院提名確認聽證會時表示，他為華為工作的時間不到10小時。這種聯繫當時給方松在參議院的確認帶來了挑戰，但他的提名最終仍然得到了通過。