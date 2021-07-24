王毅：欧盟对华三重定位相互矛盾，相互抵销

中国国务委员兼外长王毅7月23日于四川成都与马耳他外长巴尔托洛（Evarist Bartolo）举行了会谈。王毅在会谈中向这名欧盟成员国外长表示，欧盟对华“三重定位”相互矛盾，相互抵销。

广告 继续浏览后续

中国外交部的声明称，“王毅指出，中方支持马方在国际和地区事务中发挥应有作用，愿同马方就应对气候变化、维护网络安全等加强合作，共同坚持真正的多边主义，推动国际关系民主化，反对打着多边主义旗号搞小圈子，反对鼓吹意识形态对抗，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。人权没有最好，只有更好。一国人权状况如何，只有这个国家的人民才有权评判。各国应在平等基础上、本着相互尊重原则进行对话交流。”

王毅强调，“中欧没有严重利害冲突，也没有历史纠葛。双方都坚持多边主义，都维护联合国的权威和地位，都主张和平解决争端。中欧是伙伴不是对手”。他说，“欧盟对华‘三重定位’相互矛盾，相互抵销。希望马方继续发出客观理性声音，增进中欧相互了解与信任，为推动中欧关系健康发展发挥建设性作用。”事实上，欧盟早在2019年3月发布的《欧中战略展望》政策报告中首次将中国定位为“合作伙伴”、“谈判伙伴”、“经济竞争者”和“制度性对手”。欧盟对华定位这一被总结为“合作伙伴、谈判伙伴和制度性对手”的三重定位同样也得到了美国拜登政府的认同。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）日前在到访欧洲时多次强调，华盛顿同样认为在处理对华关系中存在着“合作伙伴、谈判伙伴和制度性对手”的三重方面，并称对华关系是世界上最复杂的双边关系之一。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）在本月8日与王毅的视频会谈中提出，“双方就3月22日欧盟全球人权制裁制度下批准的清单以及中国公布的反制措施坦诚地交换了意见”。欧盟的声明续指，“高级代表强调，欧盟对香港和新疆的情况发展表示关注。他还表示深信，欧盟与中国的接触仍然至关重要，沟通渠道需要保持畅通。”

随着拜登政府上台后，重振跨大西洋关系的呼声在美欧两岸高涨。拜登在上月到访布鲁塞尔欧盟委员会总部时，美欧领导人举行峰会，并于会后发表了题为“迈向新的跨大西洋伙伴关系”的美欧联合声明。就中国问题，双方表示，“我们打算在我们各自类似的对华多层面方针的框架内，就所有问题进行密切磋商和合作，其中包括合作、竞争和制度性对手的要素。我们打算继续就我们共同关心的问题进行协调，包括在新疆和西藏持续的侵犯人权行为；香港自治和民主进程的侵蚀；经济胁迫；虚假信息运动；以及区域安全问题”等。

同样就人权问题，中方的声明提到，在与王毅的会议期间，巴尔托洛称，“联合国宪章十分重要，马方赞同中方倡导的和平共处五项原则，主张每个国家都应办好自己的事，而不是充当别人的教师爷，不应把人权问题政治化、武器化。马方主张欧中之间应加强合作而不是相互竞争，希同中方携手应对气候变化、网络安全等全球性挑战。”对此，马耳他外交部就两国外长此次会谈的声明写道，“巴托洛部长赞扬中国能够使数百万人摆脱贫困，并强调为人类和平共处不懈努力的重要性”。

马方声明称，“关于后者，巴托洛部长提到，尊重人权是每个人都应享有的基本固有权利。人权应包括政治、社会和经济权利，使人们能够免于恐惧和匮乏。巴托洛部长还强调了在网络空间领域促进相互尊重，这可以通过促进负责任的国家行为遏制恶意网络活动来实现。任何国家都不应允许其领土对其他国家发动网络战争。”

欧盟本周一与美国和北约等盟友和伙伴谴责来自中国的网络攻击活动。马方声明称，“巴托洛部长提出，‘世界拥有资源、科学进步和足够的技术来养活人类，治愈大多数疾病，并教育数十亿儿童。应由政治家来决定知识和财富是用于解放还是奴役人民，是用于和平和繁荣还是用于战争和苦难’。”