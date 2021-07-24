王毅：歐盟對華三重定位相互矛盾，相互抵銷

中國國務委員兼外長王毅7月23日於四川成都與馬耳他外長巴爾托洛（Evarist Bartolo）舉行了會談。王毅在會談中向這名歐盟成員國外長表示，歐盟對華“三重定位”相互矛盾，相互抵銷。

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中國外交部的聲明稱，“王毅指出，中方支持馬方在國際和地區事務中發揮應有作用，願同馬方就應對氣候變化、維護網絡安全等加強合作，共同堅持真正的多邊主義，推動國際關係民主化，反對打着多邊主義旗號搞小圈子，反對鼓吹意識形態對抗，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。人權沒有最好，只有更好。一國人權狀況如何，只有這個國家的人民才有權評判。各國應在平等基礎上、本着相互尊重原則進行對話交流。”

王毅強調，“中歐沒有嚴重利害衝突，也沒有歷史糾葛。雙方都堅持多邊主義，都維護聯合國的權威和地位，都主張和平解決爭端。中歐是夥伴不是對手”。他說，“歐盟對華‘三重定位’相互矛盾，相互抵銷。希望馬方繼續發出客觀理性聲音，增進中歐相互了解與信任，為推動中歐關係健康發展發揮建設性作用。”事實上，歐盟早在2019年3月發布的《歐中戰略展望》政策報告中首次將中國定位為“合作夥伴”、“談判夥伴”、“經濟競爭者”和“制度性對手”。歐盟對華定位這一被總結為“合作夥伴、談判夥伴和制度性對手”的三重定位同樣也得到了美國拜登政府的認同。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前在到訪歐洲時多次強調，華盛頓同樣認為在處理對華關係中存在着“合作夥伴、談判夥伴和制度性對手”的三重方面，並稱對華關係是世界上最複雜的雙邊關係之一。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）在本月8日與王毅的視頻會談中提出，“雙方就3月22日歐盟全球人權制裁製度下批準的清單以及中國公布的反制措施坦誠地交換了意見”。歐盟的聲明續指，“高級代表強調，歐盟對香港和新疆的情況發展表示關注。他還表示深信，歐盟與中國的接觸仍然至關重要，溝通渠道需要保持暢通。”

隨着拜登政府上台後，重振跨大西洋關係的呼聲在美歐兩岸高漲。拜登在上月到訪布魯塞爾歐盟委員會總部時，美歐領導人舉行峰會，並於會後發表了題為“邁向新的跨大西洋夥伴關係”的美歐聯合聲明。就中國問題，雙方表示，“我們打算在我們各自類似的對華多層面方針的框架內，就所有問題進行密切磋商和合作，其中包括合作、競爭和制度性對手的要素。我們打算繼續就我們共同關心的問題進行協調，包括在新疆和西藏持續的侵犯人權行為；香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；虛假信息運動；以及區域安全問題”等。

同樣就人權問題，中方的聲明提到，在與王毅的會議期間，巴爾托洛稱，“聯合國憲章十分重要，馬方贊同中方倡導的和平共處五項原則，主張每個國家都應辦好自己的事，而不是充當別人的教師爺，不應把人權問題政治化、武器化。馬方主張歐中之間應加強合作而不是相互競爭，希同中方攜手應對氣候變化、網絡安全等全球性挑戰。”對此，馬耳他外交部就兩國外長此次會談的聲明寫道，“巴托洛部長讚揚中國能夠使數百萬人擺脫貧困，並強調為人類和平共處不懈努力的重要性”。

馬方聲明稱，“關於後者，巴托洛部長提到，尊重人權是每個人都應享有的基本固有權利。人權應包括政治、社會和經濟權利，使人們能夠免於恐懼和匱乏。巴托洛部長還強調了在網絡空間領域促進相互尊重，這可以通過促進負責任的國家行為遏制惡意網絡活動來實現。任何國家都不應允許其領土對其他國家發動網絡戰爭。”

歐盟本周一與美國和北約等盟友和夥伴譴責來自中國的網絡攻擊活動。馬方聲明稱，“巴托洛部長提出，‘世界擁有資源、科學進步和足夠的技術來養活人類，治癒大多數疾病，並教育數十億兒童。應由政治家來決定知識和財富是用於解放還是奴役人民，是用於和平和繁榮還是用於戰爭和苦難’。”