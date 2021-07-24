白宫就亨特·拜登卖画问题再遭媒体追问

美国白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）7月23日再次向媒体保证，将对总统乔‧拜登的儿子亨特·拜登（Hunter Biden）的任何艺术作品的展览和销售采取必要的道德预防措施。

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在白宫周五的例行记者会上，有记者提问称，“关于亨特·拜登：你昨天确认他将与潜在的买家见面，但你也说他不会有任何与之相关的谈话--”普萨基回答说，“不是说他在和潜在的买家见面，而是说他在参加画廊的活动，而这些活动是事先计划和宣布的。”记者说，“那里可能有潜在的买家出现。”普萨基说，“他没有--这些讨论将与画廊老板进行。但这与潜在的买家见面是不同的。”

记者问，“如果那里有潜在的买家，你昨天说，他不会有任何与出售艺术品有关的谈话。政府怎么能保证这一点？”普萨基说，“他的艺术作品的销售将全部通过画廊老板进行，名字和个人将被保密。我们不会知道，他也不会知道。”记者追问，“不过，有什么可以阻止任何人直接告诉，亨特·拜登，他们要购买他的艺术品吗？ 如果他们这样做，美国人民也不会知道他们是谁。”

普萨基说，“他不会知道，我们也不会知道谁购买了他的艺术品。”就这一话题，另有记者追问，“还是关于亨特·拜登和他的艺术展的问题。你是否可以告诉我们正在实施的任何具体程序，以确保这些对话仍然如你所说，不是关于销售的。 他是否会接受道德培训？ 他是否必须在事后报告这些谈话的情况？ 你能告诉我们关于你是如何监督的任何具体措施吗？”

普萨基说，“好吧，再说一次，我认为这肯定是所有相关方都做出的承诺。他不参与出售或讨论出售他的艺术品。他也不会被告知出售他的艺术品以及谁在购买该艺术品。这是一个已经做出的承诺，我们希望所有各方都能遵守它。”

此前，曾担任奥巴马政府美国政府道德办公室主任的沃尔特·肖博（Walter Shaub）指出，亨特·拜登虚高的作品价格与对金主的匿名安排，可能会让“有影响力的人”向拜登家族输送利益，“这种想法是可耻的”，总统乔·拜登应该制止这样的行为。

白宫知情人士8日透露，白宫已经起草了一项协议，保证对亨特·拜登本人保密作品买家的身份，从而避免外人试图对拜登家族施加影响。普萨基于9日表示，亨特·拜登有追求艺术事业的权利，“我认为，让一个我们不认识、亨特·拜登也不认识的匿名人士（对总统）产生影响是十分困难的。”

综合福克斯新闻网、《华盛顿邮报》消息，亨特·拜登正在筹备私人展览，每幅画售价最高可达50万美元，买家信息则对外保密。