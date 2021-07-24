白宮就亨特·拜登賣畫問題再遭媒體追問

美國白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）7月23日再次向媒體保證，將對總統喬‧拜登的兒子亨特·拜登（Hunter Biden）的任何藝術作品的展覽和銷售採取必要的道德預防措施。

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在白宮周五的例行記者會上，有記者提問稱，“關於亨特·拜登：你昨天確認他將與潛在的買家見面，但你也說他不會有任何與之相關的談話--”普薩基回答說，“不是說他在和潛在的買家見面，而是說他在參加畫廊的活動，而這些活動是事先計畫和宣布的。”記者說，“那裡可能有潛在的買家出現。”普薩基說，“他沒有--這些討論將與畫廊老闆進行。但這與潛在的買家見面是不同的。”

記者問，“如果那裡有潛在的買家，你昨天說，他不會有任何與出售藝術品有關的談話。政府怎麼能保證這一點？”普薩基說，“他的藝術作品的銷售將全部通過畫廊老闆進行，名字和個人將被保密。我們不會知道，他也不會知道。”記者追問，“不過，有什麼可以阻止任何人直接告訴，亨特·拜登，他們要購買他的藝術品嗎？ 如果他們這樣做，美國人民也不會知道他們是誰。”

普薩基說，“他不會知道，我們也不會知道誰購買了他的藝術品。”就這一話題，另有記者追問，“還是關於亨特·拜登和他的藝術展的問題。你是否可以告訴我們正在實施的任何具體程序，以確保這些對話仍然如你所說，不是關於銷售的。 他是否會接受道德培訓？ 他是否必須在事後報告這些談話的情況？ 你能告訴我們關於你是如何監督的任何具體措施嗎？”

普薩基說，“好吧，再說一次，我認為這肯定是所有相關方都做出的承諾。他不參與出售或討論出售他的藝術品。他也不會被告知出售他的藝術品以及誰在購買該藝術品。這是一個已經做出的承諾，我們希望所有各方都能遵守它。”

此前，曾擔任奧巴馬政府美國政府道德辦公室主任的沃爾特·肖博（Walter Shaub）指出，亨特·拜登虛高的作品價格與對金主的匿名安排，可能會讓“有影響力的人”向拜登家族輸送利益，“這種想法是可恥的”，總統喬·拜登應該制止這樣的行為。

白宮知情人士8日透露，白宮已經起草了一項協議，保證對亨特·拜登本人保密作品買家的身份，從而避免外人試圖對拜登家族施加影響。普薩基於9日表示，亨特·拜登有追求藝術事業的權利，“我認為，讓一個我們不認識、亨特·拜登也不認識的匿名人士（對總統）產生影響是十分困難的。”

綜合福克斯新聞網、《華盛頓郵報》消息，亨特·拜登正在籌備私人展覽，每幅畫售價最高可達50萬美元，買家信息則對外保密。