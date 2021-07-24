谢尔曼访华信息：不希望将美中激烈和持续的竞争演变成冲突

美国政府高级官员7月24日表示，美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）将在即将与中方官员举行的会谈中强调，虽然华盛顿欢迎与北京激烈和持续的竞争，但需要有一个公平的竞争环境和“护栏”，以确保双方间的竞争不会偏离到冲突中去。

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谢尔曼将于7月25日至26日在天津与中国外交部主管中美关系的谢锋副部长和部长王毅举行会见。美国政府高级官员周六就此向媒体预热表示，“谢尔曼副国务卿明天将前往天津，与中国外交部长王毅和外交部副部长谢锋讨论。在副国务卿前往中国之前，她在日本与盟友和合作伙伴进行了一周的重要接触，我们早些时候在首尔，现在我们在蒙古”。该官员称，“副国务卿利用她在那里的会晤强调美国致力于与我们的盟友和伙伴并肩作战，以应对紧迫的全球挑战，推进自由和开放的印度洋-太平洋，并维护和加强基于规则的国际秩序。”

该官员表示，“我们已经说过，当我们认为这些接触将是实质性和建设性的，我们准备与中国官员接触。这些是我们同意这次访问的条件。因此，谢尔曼副国务卿的会议是我们3月份在安克雷奇围绕为两国关系设定条件和实现我们两国间的稳定状态所进行的讨论的延续。我们相信，在高级官员之间保持开放的沟通渠道是很重要的。坦率和公开的讨论，即使是，也许特别是在我们有分歧的地方，对于减少我们国家之间的潜在误解，维护全球和平与安全，以及在重要问题上取得进展至关重要。”

该官员说，“正如布林肯国务卿所说，美国与中国的关系在可以合作的地方将合作，在应该竞争的地方将竞争，在必须对抗的地方将对抗。我们期望在温迪的会议上，这一关系的所有层面都将被摆上桌面进行讨论”。 其补充说，“你和我一样知道她是一个经验丰富的外交家。我们将睁大眼睛参加这些会议。副国务卿将代表美国的利益和价值观以及我们的盟友和伙伴的利益和价值观。我们将诚实和直接地做到这一点。在天津，她将明确表示，虽然我们欢迎与中国进行激烈和持续的竞争，但双方都需要按照相同的规则和在平等的基础上进行游戏；在一个公平的竞争环境中。”

就谢尔曼到访中国，该官员说，“她将强调，我们不希望这种激烈和持续的竞争演变成冲突。这就是为什么美国希望确保有护栏和参数来负责任地管理这种关系。虽然我不打算预览温迪的全部议程，但我想你们可以预料到，她将利用这个机会解释我们对北京的许多行动的关切，包括那些我们最近已经采取的措施，无论是我们自己还是，与我们的盟友和伙伴协调。”

该官员称，“同时，在一些重要的全球挑战中，美国和中国都有兴趣，我们认为在这些挑战中交换意见和探索潜在的合作领域是重要的。因此，我们预计这也将是这些会议的一个重点。”鉴于中国河南近日遭受的洪水灾害，该官员表示，“当我们抵达天津时，我们非常清楚那里发生的事情。 我预计副国务卿将就生命损失向中方表示哀悼，并对那些失踪的人表示慰问。”

同样参加了此次预热会的第二名拜登政府高级官员表示，“请允许我强调几点，说明我们为什么以及如何在天津与中国官员接触。正如我们在安克雷奇谈话之前所说的，以及我们一贯讨论的那样，我们认为重要的是，我们在私下里对中国官员直接说出我们在公开场合所说的话。向中国政府非常清楚地说明我们的立场，并详细解释我们的关切，这符合我们的利益。”

第二位官员说，“这次会议的主要目的是对关系进行坦诚的交流。我们的目标不是就具体问题进行谈判，而是在高层保持沟通渠道的畅通，我们的理念是，我们不应该为了礼貌而回避艰难的话题，因为这只会让问题发酵。正如我们在行动和言语中所表明的那样，我们认为，正如（首位发言官员）所说的那样，负责任地处理好双边关系是很重要的，甚至在关系具有挑战性的时候也是如此。”

第二位官员说，“因此，让我也把这次会议放在政府更广泛的中国政策努力的背景下。自从拜登总统上任以来，我们已经把很多重点放在通过我们在国内采取的许多行动来加强我们自己对中国的竞争力上，在国内投资于我们自己。我们还团结了我们的盟友和伙伴，包括推进基于规则的国际秩序的肯定性愿景。当中国的行为违背我们的利益和价值观时，我们与之对抗，同时努力与中国在气候变化和核不扩散等领域进行合作。”

第二位官员说，“我们知道，当我们与我们的盟友合作时，我们会更为强大。我们知道这使我们在与北京打交道时更加有效。我们在与盟友和伙伴的合作中并不寻求反华联盟，而是试图以多边方式合作，以维护基于规则的国际秩序。因此，当副国务卿与她的对话者坐下来时，我非常清楚地预计，她将不仅代表美国，而且她将站起来，倡导她在世界各地的共同立场。”

第二位官员称，“在我们对华政策的三大支柱中：在国内投资自己，与我们的盟友和伙伴合作并通过国际机构，以及在我们需要的地方与中国对抗，同时在我们能够合作的地方进行合作；我们正在积极执行我们的战略，提出这一肯定的愿景，证明民主政体能够而且确实为我们的人民和全世界人民带来最好的结果；拜登总统对这一前提深有体会，以及我们正在与中国进行有效竞争。随着所有这些行动的进行，我们正从一个实力和团结的立场进入这一接触。”

第二位官员说，“但是，当谈到我们的中国政策时，这种双边接触只是拼图中的一个部分。我们正在同时做许多事情。 我们有一个多方面的方法来处理一个多方面的关系。我们在高层接触，正是因为我们处于一种竞争关系。我们希望保持公开的对话，这样我们就会负责任，不会让竞争偏离到意外的冲突。”

第二位官员表示，“即使在我们与中国同行会面时，我们也将继续追究中国的责任。这些事情并不相互排斥，而且应该清楚的是，我们并不害怕对中国破坏国际规范的行为施加代价。我们将与我们的接触同时进行；例如，正如你们大家在过去几周所看到的，我们已经对北京在香港侵蚀民主的努力、在新疆侵犯人权、使用强迫劳动以及恶意的网络活动采取了行动。”

第二位官员说，“我认为，从历史上看，人们有一个二元假设，即要么我们处于与中国接触的时期，要么我们处于对抗的时期；本质上，这种关系有升有降。但情况不再是这样了。这是一个稳定状态的延续，我们看到这次会议就是在这种背景下发生的。因此，我想我们很高兴接受一些问题。”

在随后的问答环节中，有记者提问说，“我想知道你们是否能对中国在这些会谈之前宣布的制裁发表任何评论，以及这是否有帮助。你们还能告诉我们，美国方面是否会警告中国可能会有更多的制裁，例如对伊朗石油运输或对微软黑客事件的回应，以及这是否会成为会谈中的任何一种筹码？”

第二位官员对此回答说，“我想说几件事。 我们显然已经看到中国本周的反制裁，我们认为这只是中国针对美国政府为维护我们的利益和价值观而采取的行动的另一个例子，即针对私人公民和其他人。我们仍然完全致力于执行所有相关的美国制裁当局，正如我们所说，采取符合我们利益和价值观的行动。我们认为这种报复行为实际上只是北京如何惩罚那些直言不讳的人的一个例子，并进一步说明了中国在许多不同方面的气候恶化和政治风险上升。”

第二位官员补充说，“关于你问题的第二部分，我认为，试图把其中一些事情当作杠杆，肯定不是我们思考这个问题的方式。同样，我们正在以旨在保护我们的利益和价值观以及我们的盟友和伙伴的利益和价值观的方式行事。我们当然会在我们认为北京的行为可能不符合联合国安理会决议或其他国际法要素的地方提出关切。我不打算在国务卿--副国务卿的观点和议程方面提前提出她可能提出的问题，但我认为你肯定可以预料到，她将对我们认为北京正在违反的地方提出关切。”

对此，第一位发言的官员补充说，“我不认为副国务卿会认为中国采取的那些措施或那些行动将成为这些会谈的筹码。 我们肯定会与他们接触，正如我们所说的，在实质性和建设性的问题上。”在会上，另有记者提问，“在过去六个月里，你们对中国采取了一系列行动。你们也与盟友做了大量工作，特别是在亚洲，也在欧洲。你们能指出几个例子，说明你们认为美国的对华政策在过去6个月里实际上改变了中方的行径？”

第二位官员回答说，“第一，正如你正确指出的那样，我们强调我们对中国的方法的一个巨大部分是与盟友和伙伴合作。我想在进入你问题的第二部分之前，我想指出一些事情作为背景。”其称，“我认为，我们的许多努力确实旨在塑造围绕中国的国际环境，在盟友和伙伴中建立对北京的胁迫性，以及与我们的集体利益和价值观相抵触的行动的复原力，并确保，如我们所说，我们可以提出一个肯定的愿景。”

第二位官员说，“不过，我认为我们真正看到的一件事是，这些多边行动确实引起了北京的注意，而且在某些情况下，我认为实际上已经导致北京在许多方面采取了可能违背其自身利益的措施，我们看到北京在3月份多边行动实施一些新疆制裁后，对欧洲官员和欧洲议员实施了自己的反制。这当然让欧洲的某些人对全面投资协定等事情有所顾虑。”

其称，“我认为，在其他领域，当我们与盟友和合作伙伴一起采取行动时，我们也看到北京采取了一些相当自信的步骤，我认为这表明了一个事实，即这些多边行动确实引起了北京的注意。因此，我认为这确实是对国际规范、规则和原则的广泛维护，以及对围绕中国的国际环境的塑造，真的，再次，我认为从长远来看，有可能影响北京的行动。因此，我认为这基本上反映了我们正在采取的方法，以及我看到的一些发挥方式。”

第一位发言的官员说，“我认为在这里注意到这一点真的很重要，这不仅仅是我们将采取的一个行动。我们正在谈论这里的行动的积累，向中国表明这是；我们正在重新定义这种关系，当我们看到我们的利益必须得到捍卫时，不会害怕采取步骤。因此，我认为从长远来看，你会看到更多一点，而不是指着一个具体的行动来回应我们的一个行动。”其称，“我们所展示的是，我们将继续这样做，关系以这种方式稳定下来，我们将在必要时采取一致行动。而这将导致在未来改变行为。”

还有记者提问说，“正如你们在一开始时所说的，你们已经说过几次，当你们认为这些会议将是实质性和建设性的，你们准备参与。就在过去几天，有这些反制措施出现，中国决定不与世卫组织关于新冠病毒起源的调查合作，以及中国的其他一些行动。是什么让你认为现在是进行建设性和实质性会晤的正确时机？还有，如果我可以的话，副国务卿的这次会议是为了准备今后领导人之间的任何最高级别会议吗？ ”

对此，第一位发言的官员说，“是的，我认为这不仅仅是关于时机，在关系中的起伏，就像我们在过去也许定义的那样。我认为当我们在这里谈论时机的时候，如果有建设性的领域，我们要利用机会。”其表示，“ 我刚才提到了河南正在发生的这些非常、非常危险的洪水。我认为，如果你读一下中方对这些洪水的说法，对他们来说非常明显；他们知道那里有气候问题，那里有这些原因，如果他们要解决这些影响他们所有公民的一些问题，他们就必须加入全球运动”。

第一位发言的官员说，“我认为，我们有机会利用正在发生的事情，中国人民与国际社会达成一致。所以我的意思是，这是一个我们如何能够具有建设性的例子。”第二位官员补充说，“我完全同意。我想我只是要再次指出，如果我们是从我们与中国处于激烈和持续竞争的角度出发，我们需要建立负责任地管理这种竞争和真正管理长期关系的途径。这就要求我们理解，在困难的时候我们不能回避谈话，我们必须能够在高层参与，以便对关系进行负责任的管理。”

第二位发言的官员续指，“因此，我认为我们并没有真正从我所说的 ‘我们的关系在上升，还是在下降’的框架来看待这个问题。我认为，正如（第一位发言的官员）所指出的，这是理解美国和中国之间关系的一种晦涩难懂的方式。我们真的相信，我们必须能够进行坦率、公开和诚实的对话，即使，特别是当我们处于困难时期。”

就谢尔曼访华期间的具体行程安排，这两位官员指出，其中一些具体安排仍在决定之中。第一位发言的官员说，“但由于新冠疫情的存在，我们处于一个有点未知的领域，我认为中国方面也在为同样的事情而挣扎。因此，我们所知道的是，会议将在周一举行，而且很可能是谢锋在先，然后王毅外长在后。”