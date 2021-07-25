谢尔曼来访传达美中竞争应避免冲突 王毅提要给美国补课

就美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）来华访问一事，中国国务委员兼外长王毅7月24日受方时说，“如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度同其他国家相处，我们有责任和国际社会一道，好好给美国补上这一课”。美国政府高级官员当天就谢尔曼此行表示，“虽然华盛顿欢迎与北京激烈和持续的竞争，但需要有一个公平的竞争环境和‘护栏’，以确保双方间的竞争不会偏离到冲突中去”。

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王毅星期六在四川成都与来访的巴基斯坦外长库雷希（Shah Mehmood Qureshi）举行会谈时，就谢尔曼访华接受了媒体的采访。针对美国政府高级官员在谢尔曼来华之前再次表示，美国将从“实力地位”出发与中国打交道，王毅提出，“美国总想凭借自己的实力向别国施压，自以为高人一等”。他补充说，“但是，我要明确地告诉美方，这个世界上从来不存在高人一等的国家，也不应该有高人一等的国家，中国更不会接受任何国家自诩高人一等。如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度同其他国家相处，那么，我们有责任和国际社会一道，好好给美国补上这一课。”

当天美国政府两名高级官员就谢尔曼访华表示，“谢尔曼副国务卿明天将前往天津，与中国外交部长王毅和外交部副部长谢锋讨论。在副国务卿前往中国之前，她在日本与盟友和合作伙伴进行了一周的重要接触，我们早些时候在首尔，现在我们在蒙古”。其中一位官员称，“副国务卿利用她在那里的会晤强调美国致力于与我们的盟友和伙伴并肩作战，以应对紧迫的全球挑战，推进自由和开放的印度洋-太平洋，并维护和加强基于规则的国际秩序。”

该官员表示，“我们已经说过，当我们认为这些接触将是实质性和建设性的，我们准备与中国官员接触。这些是我们同意这次访问的条件。因此，谢尔曼副国务卿的会议是我们3月份在安克雷奇围绕为两国关系设定条件和实现我们两国间的稳定状态所进行的讨论的延续。我们相信，在高级官员之间保持开放的沟通渠道是很重要的。坦率和公开的讨论，即使是，也许特别是在我们有分歧的地方，对于减少我们国家之间的潜在误解，维护全球和平与安全，以及在重要问题上取得进展至关重要。”

该官员说，“正如布林肯国务卿所说，美国与中国的关系在可以合作的地方将合作，在应该竞争的地方将竞争，在必须对抗的地方将对抗。我们期望在温迪的会议上，这一关系的所有层面都将被摆上桌面进行讨论”。该官员补充说，“你和我一样知道她是一个经验丰富的外交家。我们将睁大眼睛参加这些会议。副国务卿将代表美国的利益和价值观以及我们的盟友和伙伴的利益和价值观。我们将诚实和直接地做到这一点。在天津，她将明确表示，虽然我们欢迎与中国进行激烈和持续的竞争，但双方都需要按照相同的规则和在平等的基础上进行游戏；在一个公平的竞争环境中。”

就谢尔曼希望像中方官员传递的信息，该官员说，“她将强调，我们不希望这种激烈和持续的竞争演变成冲突。这就是为什么美国希望确保有护栏和参数来负责任地管理这种关系。虽然我不打算预览温迪的全部议程，但我想你们可以预料到，她将利用这个机会解释我们对北京的许多行动的关切，包括那些我们最近已经采取的措施，无论是我们自己还是，与我们的盟友和伙伴协调。”