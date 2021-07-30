博雷利：欧盟将永远更接近华盛顿而不是北京

据悉，欧盟委员会和欧盟对外行动署正在准备一份审查其与中国关系的报告， 欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）7月29日在西班牙《国家报》刊登的专访中表示，“夏天过后，我将与欧盟委员会一起向欧洲理事会提交一份报告，分析我们与中国的关系，看看是否有必要审查当前的战略。”

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采访中，记者向曾担任过西班牙外长的博雷利提问称，“在艰难的2020年过后，您对今年的时局有何评价？”博雷利回答说，“今年，我们经历了一个转折点：美国政府的变化。去年夏天，我的对话者是蓬佩奥，今年夏天，我的对话者是布林肯，我可以向你保证，这种差别是根本性的。无论我们是否理解对方，我们都可以交谈，但这是朋友和合作者的对话，这让我们感到非常欣慰。”他说，“但有一个结构性因素仍然存在：欧盟27国的世界观非常不同，很难建立一致的立场。这是有代价的：如果欧洲想成为一个地缘政治的行为者，或者如果我们想使用权力的语言，我们必须对世界有同样的理解。”

记者说，“俄罗斯就是一个例子？”博雷利说，“对于俄罗斯，欧洲理事会责成我们编写一份报告，分析多年来处于最低点的关系的现状和前景。在其提出的前夕，法国和德国公开表示打算提议俄罗斯总统普京与27个国家进行会晤，辩论也随之展开”。他说，“法德建议被否决，在此过程中显示出一些国家认为与俄罗斯的关系是多么敏感。人们可能会认为，如果拜登与普京会面，为什么欧洲领导人不可以。但在拜登和俄罗斯之间有一个大西洋，对一些欧洲国家来说，将他们与俄罗斯隔开的唯一东西就是边境围栏。”

记者问，“与俄罗斯这样的邻国关系如此恶劣，是否可行？”博雷利说，“从经济上讲，俄罗斯不是一个大国，但它有一支常规和核军事力量，以及在新技术方面的非常规军事力量，其在使用这些力量时几乎没有任何犹豫。然而，我们必须寻求与俄罗斯在我们需要的问题上达成谅解的方式，北极、能源....。对于俄罗斯，我们必须有一个遏制战略，拒绝有害的倡议，并在必要的问题上达成协议。”他说，“让我们不要忘记，在乌克兰的边界上，几乎每天都有士兵死亡，因为那里有一个潜在的战争状态，这产生了一些欧洲国家正在经历的非常严重的担忧的极端紧张。”

博雷利说，“同时，我认为德国和俄罗斯说应该建立一个新的对话是正确的。可能是他们处理问题的方式导致了该倡议的失败。我也不太确定普京被欧盟27国包围是最合适的形式。首先，27国集团必须就对普京说什么达成一致。”记者问，“而制裁是否足以对付这样的邻国？”博雷利说，“个人制裁，尽管看起来不是这样，但确实有影响。旅行禁令和冻结那些拥有资产并能被追踪的人的资产是有效的措施。经济制裁也是有效的，但它们有附带的影响，是一种成本。政策不能仅仅基于制裁，但总有一天你必须实施制裁，否则就意味着你只是在发表声明。”

在采访中，记者还问及，“在最近的网络攻击指控之后，你是否仍然认为欧盟有可能与中国保持独立于美国的关系？”博雷利说，“欧盟将永远更接近华盛顿而不是北京，我们将永远更接近一个与我们有相同政治制度的国家，一个市场经济，一个有选举的多党制民主，而不是一个一党制国家。这并不意味着我们必须系统地与华盛顿对北京的立场保持一致，因为我们有自己的具体利益。”他说，“在你引用的具体案例中，它们（美国和欧盟）是在同一时间发布的不同公报，也没有说同样的话。当然，我们也需要找到自己的位置。”

博雷利说，“夏天过后，我将与委员会一起向欧洲理事会提交一份报告，研究我们与中国的关系，看看是否有必要审查目前的战略。无论我们对香港或维吾尔人是否有非常不同的看法，特朗普所谓的与中国经济脱钩是不符合我们的意图和违背我们的利益的事情。”此外，博雷利30日在马德里的梅嫩德斯·佩拉约国际大学发表讲话时提出，欧盟向非洲和拉丁美洲运送新冠疫苗的数量“不足”，并警告说欧盟有可能（在这些地区）向中国失去影响力。

博雷利在该大学举办的夏季课程上说，“中国在非洲和拉丁美洲的扩张应该引起我们的关注，应该让我们占据很大的比重。”他说，“在欧洲，我们为60%的人口接种了疫苗，而在非洲，他们只有2%或3%的比例。谁是非洲的大疫苗供应商？中国。谁是拉丁美洲的大疫苗供应商？中国。”他提及欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）的誓言，后者承诺在今年年底前向中低收入国家提供2亿剂疫苗。

博雷利说，“是的，但是什么时候？问题不仅仅是承诺，而且是有效性”。根据他所看到的最新数字，博雷利说，欧洲人在非洲分发了“大约1000万剂苗供，而这个大陆有15亿居民。这当然是不够的”。博雷利回顾说，冯德莱恩在2019年启动了她的“地缘政治委员会”，前往非洲并承诺建立密切的伙伴关系和合作。他则警告说，这些承诺现在已经被抛到了脑后。博雷利说，“我们正在做很多事情，但这些事情还不够。一位非洲领导人最近告诉我：‘你们告诉我们你们将是我们最好的伙伴。那么，现在你们有机会证明这一点了’。”

博雷利承认，就疫苗援助在国际舆论中的叙述方式是一个主要问题。他说，”其他人做得比我们多，或者至少人们认为他们做得比我们多，这将产生地缘政治后果。欧洲必须加快......将我们的承诺付诸实践。”他还承认，尽管欧盟密切参与了“2019冠状病毒病疫苗获取机制”（COVAX），但在疫苗捐赠的可见度方面存在问题。他说，“我们已经给COVAX提供了很多钱，我们是COVAX的伟大资助者。但欧洲并不出现在COVAX的名字里，它是一个中间实体，在提供必要数量的疫苗方面有巨大的困难。”

博雷利表示，对欧盟行动缓慢和中国扩张的担忧不仅与疫苗分销领域有关，也与贸易交易有关。他说，“很难理解为什么欧洲在批准与墨西哥和智利的结盟协议方面有这么多的延误，而中国却在拉丁美洲的所有地方登陆，并占据了主导地位。”他指的是欧盟的两个待定的贸易和政治合作协议。博雷利补充说，“我们应该更加勤奋；而拉美告诉我们：‘嘿，如果你们如此关心并希望与我们成为这样的伙伴，那么请签署这些协议，因为在此期间，中国正在登陆’。”