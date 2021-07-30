博雷利：歐盟將永遠更接近華盛頓而不是北京

據悉，歐盟委員會和歐盟對外行動署正在準備一份審查其與中國關係的報告， 歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）7月29日在西班牙《國家報》刊登的專訪中表示，“夏天過後，我將與歐盟委員會一起向歐洲理事會提交一份報告，分析我們與中國的關係，看看是否有必要審查當前的戰略。”

廣告 繼續瀏覽後續

採訪中，記者向曾擔任過西班牙外長的博雷利提問稱，“在艱難的2020年過後，您對今年的時局有何評價？”博雷利回答說，“今年，我們經歷了一個轉折點：美國政府的變化。去年夏天，我的對話者是蓬佩奧，今年夏天，我的對話者是布林肯，我可以向你保證，這種差別是根本性的。無論我們是否理解對方，我們都可以交談，但這是朋友和合作者的對話，這讓我們感到非常欣慰。”他說，“但有一個結構性因素仍然存在：歐盟27國的世界觀非常不同，很難建立一致的立場。這是有代價的：如果歐洲想成為一個地緣政治的行為者，或者如果我們想使用權力的語言，我們必須對世界有同樣的理解。”

記者說，“俄羅斯就是一個例子？”博雷利說，“對於俄羅斯，歐洲理事會責成我們編寫一份報告，分析多年來處於最低點的關係的現狀和前景。在其提出的前夕，法國和德國公開表示打算提議俄羅斯總統普京與27個國家進行會晤，辯論也隨之展開”。他說，“法德建議被否決，在此過程中顯示出一些國家認為與俄羅斯的關係是多麼敏感。人們可能會認為，如果拜登與普京會面，為什麼歐洲領導人不可以。但在拜登和俄羅斯之間有一個大西洋，對一些歐洲國家來說，將他們與俄羅斯隔開的唯一東西就是邊境圍欄。”

記者問，“與俄羅斯這樣的鄰國關係如此惡劣，是否可行？”博雷利說，“從經濟上講，俄羅斯不是一個大國，但它有一支常規和核軍事力量，以及在新技術方面的非常規軍事力量，其在使用這些力量時幾乎沒有任何猶豫。然而，我們必須尋求與俄羅斯在我們需要的問題上達成諒解的方式，北極、能源....。對於俄羅斯，我們必須有一個遏制戰略，拒絕有害的倡議，並在必要的問題上達成協議。”他說，“讓我們不要忘記，在烏克蘭的邊界上，幾乎每天都有士兵死亡，因為那裡有一個潛在的戰爭狀態，這產生了一些歐洲國家正在經歷的非常嚴重的擔憂的極端緊張。”

博雷利說，“同時，我認為德國和俄羅斯說應該建立一個新的對話是正確的。可能是他們處理問題的方式導致了該倡議的失敗。我也不太確定普京被歐盟27國包圍是最合適的形式。首先，27國集團必須就對普京說什麼達成一致。”記者問，“而制裁是否足以對付這樣的鄰國？”博雷利說，“個人制裁，儘管看起來不是這樣，但確實有影響。旅行禁令和凍結那些擁有資產並能被追蹤的人的資產是有效的措施。經濟制裁也是有效的，但它們有附帶的影響，是一種成本。政策不能僅僅基於制裁，但總有一天你必須實施制裁，否則就意味着你只是在發表聲明。”

在採訪中，記者還問及，“在最近的網絡攻擊指控之後，你是否仍然認為歐盟有可能與中國保持獨立於美國的關係？”博雷利說，“歐盟將永遠更接近華盛頓而不是北京，我們將永遠更接近一個與我們有相同政治制度的國家，一個市場經濟，一個有選舉的多黨制民主，而不是一個一黨制國家。這並不意味着我們必須系統地與華盛頓對北京的立場保持一致，因為我們有自己的具體利益。”他說，“在你引用的具體案例中，它們（美國和歐盟）是在同一時間發布的不同公報，也沒有說同樣的話。當然，我們也需要找到自己的位置。”

博雷利說，“夏天過後，我將與委員會一起向歐洲理事會提交一份報告，研究我們與中國的關係，看看是否有必要審查目前的戰略。無論我們對香港或維吾爾人是否有非常不同的看法，特朗普所謂的與中國經濟脫鉤是不符合我們的意圖和違背我們的利益的事情。”此外，博雷利30日在馬德里的梅嫩德斯·佩拉約國際大學發表講話時提出，歐盟向非洲和拉丁美洲運送新冠疫苗的數量“不足”，並警告說歐盟有可能（在這些地區）向中國失去影響力。

博雷利在該大學舉辦的夏季課程上說，“中國在非洲和拉丁美洲的擴張應該引起我們的關注，應該讓我們佔據很大的比重。”他說，“在歐洲，我們為60%的人口接種了疫苗，而在非洲，他們只有2%或3%的比例。誰是非洲的大疫苗供應商？中國。誰是拉丁美洲的大疫苗供應商？中國。”他提及歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的誓言，後者承諾在今年年底前向中低收入國家提供2億劑疫苗。

博雷利說，“是的，但是什麼時候？問題不僅僅是承諾，而且是有效性”。根據他所看到的最新數字，博雷利說，歐洲人在非洲分發了“大約1000萬劑苗供，而這個大陸有15億居民。這當然是不夠的”。博雷利回顧說，馮德萊恩在2019年啟動了她的“地緣政治委員會”，前往非洲並承諾建立密切的夥伴關係和合作。他則警告說，這些承諾現在已經被拋到了腦後。博雷利說，“我們正在做很多事情，但這些事情還不夠。一位非洲領導人最近告訴我：‘你們告訴我們你們將是我們最好的夥伴。那麼，現在你們有機會證明這一點了’。”

博雷利承認，就疫苗援助在國際輿論中的敘述方式是一個主要問題。他說，”其他人做得比我們多，或者至少人們認為他們做得比我們多，這將產生地緣政治後果。歐洲必須加快......將我們的承諾付諸實踐。”他還承認，儘管歐盟密切參與了“2019冠狀病毒病疫苗獲取機制”（COVAX），但在疫苗捐贈的可見度方面存在問題。他說，“我們已經給COVAX提供了很多錢，我們是COVAX的偉大資助者。但歐洲並不出現在COVAX的名字里，它是一個中間實體，在提供必要數量的疫苗方面有巨大的困難。”

博雷利表示，對歐盟行動緩慢和中國擴張的擔憂不僅與疫苗分銷領域有關，也與貿易交易有關。他說，“很難理解為什麼歐洲在批准與墨西哥和智利的結盟協議方面有這麼多的延誤，而中國卻在拉丁美洲的所有地方登陸，並佔據了主導地位。”他指的是歐盟的兩個待定的貿易和政治合作協議。博雷利補充說，“我們應該更加勤奮；而拉美告訴我們：‘嘿，如果你們如此關心並希望與我們成為這樣的夥伴，那麼請簽署這些協議，因為在此期間，中國正在登陸’。”