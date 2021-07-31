美司法部要求财政部将特朗普报税单提交国会

自华盛顿方面消息，美国司法部7月30日在一份备忘录中表示，美国财政部必须向国会众议院筹款委员会提供前总统特朗普的纳税申报单，由民主党籍议员占多数的该委员会自2019年以来一直在寻求这些报税文件。备忘录称，该委员会提出了充分的理由。

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报导指，美国司法部法律顾问办公室发出的这份内部通知意味着，拜登政府涉足这一前总统自首次竞选以来一直困扰着他的政治问题：公众是否有权知道特朗普在经商时期给美国缴纳了多少税。这一39页的备忘录推翻了特朗普政府时期同一办公室的意见，后者支持国税局拒绝向委员会提供特朗普的报税表。

此前，特朗普打破了总统和主要政党总统候选人40年来的传统，不主动公布任何报税文件。2019年，特朗普时代的司法部表示，该众议院委员会寻求这些文件缺乏合法的立法目的。而最新的备忘录称，根据美国联邦法律，众议院筹款委员会有“广泛的权利”从国税局的上级，即财政部获得纳税人信息。周五发布的备忘录说，“这里涉及的法规是明确的：'根据三个国会税务委员会之一的主席的书面要求'，部长'应向该委员会提供'所要求的税务信息’。”

据悉，虽然相关国会委员会不能强迫政府的行政部门强制披露这些信息，但备忘录指出，“只有在特殊情况下”，以及当这种要求“缺乏合法的立法目的”时，才应拒绝向委员会提供纳税申报。美国会众议院议长、民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）在一份声明中说，“今天，拜登政府尊重公众利益，遵从尼尔主席（Richard Neal）关于唐纳德·特朗普纳税申报的要求，为法治带来了胜利。”

佩洛西称，“作为议长，我代表众议院赞扬尼尔主席对真相的有尊严的追求和拜登政府司法部对法律的尊重。”她说，“获取前总统特朗普的纳税申报单是一个国家安全问题。美国人民应该知道他作为总统的令人不安的利益冲突和对我们的安全和民主的破坏的事实。”

此外，同样由民主党人控制的众议院监督与改革委员会近日提交的一份报告中称，特朗普在任内曾对司法部施压， 要求后者取消2020美国总统大选结果。报告摘录中称，“委员会查到特朗普总统试图取消2020大选结果的关键证据”。