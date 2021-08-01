羽田机场惊魂：白俄选手被国家奥委会押送登机回国未果

白俄罗斯短跑女运动员克里斯蒂娜·齐马努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）8月1日表示，她在东京奥运会上抱怨国家队教练后，当天被违背自己的意愿带到东京羽田机场拟被卢卡申科当局遣送回国。不过经媒体关注后，她本人并未踏上原定被送回国的班机，暂时受到了日本警察的保护，日本外务省官员赶赴与其会面。

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原定于周一参加女子200米比赛的齐马努斯卡娅向路透社表示，她不打算返回白俄罗。她说，已经在东京羽田机场寻求日本警察的保护，这样她就不用登机了。现年24岁的齐马努斯卡娅在社交软件“电报”上告诉记者，“我不会回到白俄罗斯”。白俄罗斯国家奥委会则在一份声明中说，根据医生对她的 “情绪和心理状态”的建议，教练们决定让齐马努斯卡娅退出奥运会比赛。

白俄罗斯体育网站《论坛报》，在东京奥运会女子200米比赛开赛前一天，白俄罗斯代表队通知齐马努斯卡娅，她急需返回明斯克。原因是她前夕在社交媒体Instagram 上发表的一段视频。在视频中，齐马努斯卡娅对意外被要求参加4x400米接力赛感到愤怒。她并不擅长这个距离，进入接力赛的决定是未经她同意的。

齐马努斯卡娅曾在Instagram上抱怨说，她被列入了女子4x400米接力赛，而此前该队的一些成员被发现没有资格参加奥运会，因为她们没有接受足够数量的兴奋剂检查。齐马努斯卡娅在羽田机场告诉路透社记者说，“我们的一些女孩没有飞到这里来参加4x400米接力赛，因为她们没有足够的兴奋剂测试”。

《论坛报》的记者问，“请告诉我们，你是如何、由谁以及何时被告知离开东京的？”齐马努斯卡娅回答说，“昨天（7月31日），国家队主教练尤里·莫伊谢维奇（Юрий Моисевич）来见我。他建议我拒绝参加200米比赛--说我有伤，退出并飞回家。他说，他们想让我退出奥运会，但如果我拒绝并开始参加200米比赛，我将被开除出国家队，失去工作，而且，可能还会有一些其他后果”。

齐马努斯卡娅回答说，“我的教练和我谈了很久，最后决定由我来跑，但不发表任何意见--一切都会好起来的，我将跑200米，然后回家。但今天（8月1日）下午，我们国家队的代表阿图尔·舒马克和莫伊塞维奇来到我的房间，告诉我必须在几个小时内赶到机场。我需要迅速收拾行李，然后离开。”

齐马努斯卡娅说，“一位心理学家来了，试图与我交谈。我不记得他姓什么了，因为我尽量不听他的话。他告诉我一些废话--比如他曾与杀手打过交道，在诺维茨基区（Novinki），他见过很多。我不知道为什么我需要听这些。试图不听他的话。然后他试图设身处地为我着想，我也为他着想。他坐下来，假装他是我。他扮演的角色就像我坐在体育部长的办公室里一样，说：‘是的，这是我的错，我自己发起了这次会议’。他为什么要这样做，我一点也不明白。”

记者问，“陪同你的是身材健硕的人，这是真的吗？”齐马努斯卡娅说，“有两个人和我在一起：一个心理学家和一个国家奥委会的代表（白俄罗斯国家奥委会国际关系部主任瓦西里·尤奇克，Василий Юрчик）。记者问，“你是如何被运送的？他们没有强迫你上车？”齐马努斯卡娅说，“这些人拿着我的行李箱，去了停车场，把东西放进车里。我也上了车--然后我们开车去机场。”

记者问，“在那里做的第一件事是什么？”齐马努斯卡娅说，“起初，我们花了很长时间才找到我们的柜台。当我们找到它时，我们去了登记处。有很多人来自白俄罗斯队，一个代表团。我问帮助我的人该怎么做。他们说，如果周围有警察，你必须去找他们，那么你就赶不上飞机了。我明白，陪同人员打算一直陪着我，直到我拿到票并登机。我直接去找了警察，然后就开始查了。”

记者问，“随行的人对警察的出现有什么反应？”齐马努斯卡娅说，“他们开始打电话给某人。然后他们在离我五米远的地方坐下，哪儿也没去，他们和某人通了电话。”记者问，“白俄罗斯侨民代表有帮助吗？”齐马努斯卡娅说，“是的，他们现在来了，但他们在街上，而我在机场的警察局。现在的问题是决定下一步如何做和做什么。”

记者问，“他们有没有告诉你为什么要离开东京？”齐马努斯卡娅说，“不。正如莫伊塞维奇告诉我的那样，这个问题不再是奥委会（田径）的层面，也不是体育部的层面，而是更高的层面。说我需要被淘汰出奥运会，回国，因为我干扰了队伍的表现。我需要被移除，让每个人都冷静下来并进一步竞争。即使明天我必须跑200米，这也是如此”。

齐马努斯卡娅说，“莫伊塞维奇还谈到了接力赛——他们说，如果两个女孩不会飞，为什么其他女孩不能飞（他们还没有在东京），因为我不想跑步，你需要给这些女孩一个跑步的机会。尽管事实上我在200米上表演的机会被教练夺走了。”记者问，“白俄罗斯国家奥委会报告说，退出奥运会是由于你的心理状态。”齐马努斯卡娅说，“没有医生来找我，没有人检查我。我的心理状态很好，即使发生了这样的情况。我继续正常生活，我没有健康问题，没有受伤，没有精神问题。我准备跑了。”

记者问，“几天前，你在Instagram 上发布了一段视频，你谈到了他们决定宣布你参加接力赛的事实。这些视频是由情绪触发的还是你有意识地录制的？”齐马努斯卡娅说，“这部分是出于情感，但我不会收回我的话。是的，我很生气！毕竟，我们是来参加奥运会的，宣布我们参加一个我们一生中从未参加过的距离是违反所有规则的。这是对运动员、对多年来投入的工作、为他们的距离做准备的完全不尊重。这里是完全的混乱”。

齐马努斯卡娅说，“那一刻，当我发现我可以接力棒时，我试图联系舒马克。他没有回答我，他只是看信息”。然后他说他应该是打了一个不好的电话，所以他无法接听我。莫伊塞维奇写信给我说没有人回答我，因为他们想保护我免受不必要的信息的影响，这样我就不会再紧张了。然而，他们的无知使我情绪激动。并不是因为我被宣布参加接力赛，而是完全忽略了我的方向。而且这个决定是在我背后做出的，没有人咨询我或教练，然后甚至什么也没说。这完全是不尊重！”

记者问，“为什么这些视频被删除了？”齐马努斯卡娅说，“他们开始威胁我并告诉我如果我想继续参加体育运动就删除视频。起初我很长时间拒绝删除，但后来我这样做了，这样他们就不会再打电话给我了。”记者问，“谁打来的？”齐马努斯卡娅说，“短跑总教练沃洛德科（Evgenia Volodko） 甚至从其他人明斯克打来电话。沃洛德科说她被传唤到部里。”

记者问，“然后你发了一个帖子，你把所有的这些都放在Insta上。这是你的决定还是你被告知要发表这样的帖子？”齐马努斯卡娅说，“不，这是我个人的决定，因为有那么多人给我写信，我收到了一千多条关于我的指令的评论。我只是无法身体力行地回应大家，所以我决定写一篇文章来解释我情绪的原因。还试图解释说，如果有人来找我，像人一样向我解释一切，我可能会准备好跑步，尽管我从未跑过这个距离”。

齐马努斯卡娅说，“我本可以为团队站出来。但由于一切都在我背后决定，这不仅对我来说是不可接受的，对任何运动员来说原则上也是不可接受的。”记者问，“你说你害怕飞往白俄罗斯。为什么？”齐马努斯卡娅说，“因为我担心在白俄罗斯，我可能会被关进监狱。我并不害怕被解雇或被踢出国家队。我很担心我的安全。而且我认为，目前我在白俄罗斯并不安全。”

记者问，“既然你没有犯法，你会因为什么而入狱？”齐马努斯卡娅说，“事情就是这样，我什么都没做，但他们剥夺了我跑200米的权利，想把我送回家。所以我甚至不知道该怎么跟你说。”记者问，“您想在奥地利申请政治庇护吗？”齐马努斯卡娅说，“当我们在考虑在哪里申请时。我想我们必须在第二天晚上考虑一下。我们明天会做出决定。”

记者问，“现在谁在帮助你，试图解决这个问题？”齐马努斯卡娅说，“来自 SOS.BY 的人已经连接了他们的所有能力。”记者问，“国家队的其他成员对这种情况有何反应？”齐马努斯卡娅说，“我认为他们什么都不知道。当他们发现接力赛和我的 Instagram 故事时，有些人支持我。他们说他们理解并支持我。没有人知道我的离开，也没有任何反应。”

记者说，“也许，他们害怕说出来。”齐马努斯卡娅说，“我想是的。”记者说，“你知道前一天在白俄罗斯的国家电视台上对你进行了积极的讨论吗？”齐马努斯卡娅说，“是的，我什么都知道，有人给我发了资料和视频。我还能说什么呢？当我看到他们在电视上如何谈论我，阿扎雷诺克和其他记者说什么的时候，我就已经对他们这些男人失去了尊重，因为他们允许对一个女孩说不愉快的话。我没有做任何这样的事情，我没有说任何话。我没有接触政治。但我收到了一连串的否定意见，包括在Instagram上，我不明白这一点。”

记者问，“你接下来要做什么？”齐马努斯卡娅说，“现在我在警察那里，然后我会寻求庇护。我们将一步一步地行动。我打算离开东京，但不是在他们希望我去的航班上。现在我在警察的保护下。”记者问，“你认为你的情况会导致什么？毕竟，已经收到了向国际奥委会提出的上诉。”齐马努斯卡娅说，“老实说，我还不知道这会导致什么。但无论如何，肇事者必须受到惩罚。这就是他们组建团队的方式，搞砸了接力赛。人们必须受到惩罚。我认为这很可能不是奥委会的错，而是国家田径队的错。”

据最新消息显示，齐马努斯卡娅原定被白俄罗斯国家奥委会送上的土耳其航空公司东京至伊斯坦布尔的航班在没有她登机的情况下起飞。现在，齐马努斯卡娅或在羽田机场的警察局里。日本外务省的代表正在去找她的路上。另就白俄罗斯反对派组织协调委员会主席团（Presidium of the Coordination Council）成员前外交官拉图什科（Pavel Latushko）通过推特介绍，齐马努斯卡娅正受到日本警方的保护。白俄罗斯国家奥委会的代表正在机场，他们正试图将她送回奥运村。

据悉，协调委员会主席团已与波兰外交部取得联系，波兰方面并已与奥地利外交部联系，协助这些国家的外交部门对齐马努斯卡娅进行国际保护。消息指，波兰驻东京大使馆准备即刻向齐马努斯卡娅提供领事援助。