韓國證實涉總統失禮發言日公使被召回國

自首爾方面消息，韓國外交部官員8月1日表示，日前對韓國總統文在寅作出失禮發言的日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚被日本外務省被召回國的日媒報道屬實，具體內容將由日本政府公布。

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據韓媒此前報道，7月15日，相馬弘尚在與記者舉行午餐會時，使用不雅言論貶低日韓關係。他稱，“日本政府不會對日韓關係感到緊張”，並稱韓國總統文在寅在打一場心理戰，將文在寅對日本的態度稱為“自慰”。該發言隨後立即引發了韓日兩國間的又一輪政治風波。韓國外交部第一次官(副部長)崔鍾建次日約見日本駐韓大使相星孝一，就相關言論提出嚴正抗議，並要求日方採取相應措施防止類似情況重演。

日本駐韓國大使館表示，擔任使館副手的相馬弘尚向日本駐韓大使相星孝一承認，他確實如報道所說的那樣說過這番話。共同社的報導稱，相馬弘尚當場表示收回自己的不當言論。日本內閣官房長官加藤勝信為此向韓方致歉，首相菅義偉亦發言表態稱，作為外交官，相馬弘尚的發言非常不恰當，對此深表遺憾。

但在韓日關係緊張之際，該事件最終促使文在寅取消了原本參加東京奧運會開幕式的計畫。“日本經濟新聞”星期日報導稱，駐韓使館公使一般每兩年更換一次，相馬弘尚於2019年7月履新，已過兩年，預計他即將離任回國。日本外務省尚未對此作出官方表態。