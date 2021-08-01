韩国证实涉总统失礼发言日公使被召回国

自首尔方面消息，韩国外交部官员8月1日表示，日前对韩国总统文在寅作出失礼发言的日本驻韩大使馆总括公使相马弘尚被日本外务省被召回国的日媒报道属实，具体内容将由日本政府公布。

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据韩媒此前报道，7月15日，相马弘尚在与记者举行午餐会时，使用不雅言论贬低日韩关系。他称，“日本政府不会对日韩关系感到紧张”，并称韩国总统文在寅在打一场心理战，将文在寅对日本的态度称为“自慰”。该发言随后立即引发了韩日两国间的又一轮政治风波。韩国外交部第一次官(副部长)崔钟建次日约见日本驻韩大使相星孝一，就相关言论提出严正抗议，并要求日方采取相应措施防止类似情况重演。

日本驻韩国大使馆表示，担任使馆副手的相马弘尚向日本驻韩大使相星孝一承认，他确实如报道所说的那样说过这番话。共同社的报导称，相马弘尚当场表示收回自己的不当言论。日本内阁官房长官加藤胜信为此向韩方致歉，首相菅义伟亦发言表态称，作为外交官，相马弘尚的发言非常不恰当，对此深表遗憾。

但在韩日关系紧张之际，该事件最终促使文在寅取消了原本参加东京奥运会开幕式的计划。“日本经济新闻”星期日报导称，驻韩使馆公使一般每两年更换一次，相马弘尚于2019年7月履新，已过两年，预计他即将离任回国。日本外务省尚未对此作出官方表态。