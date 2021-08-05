拜登政府将修订对外军售政策 提升对人权问题关注

据路透社8月4日引述消息人士的话报导，美国拜登政府正准备就对外军售政策进行全面修订，以提高对人权问题的重视。

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报导指， 据两位消息人士说，美国国务院两位副助理国务卿将在星期五向国会工作人员介绍拜登政府的《常规武器转让政策》(CAT)草案，预计最快将在今年9月正式公布。一位政府消息人士和一位参加会议的国会助手说，大约两周前，拜登政府向一个较小的国会助手小组作了简报，概述了国务院希望对武器销售进行“更有力”地审查，并由该部门的人权局进行更多地投入。

消息人士说，拟议转变的细节尚未最后确定，正在向国防部等其他倾向于对外销售武器的部门分析内容。美国防部历来主张将武器交到盟国手中，以便美国军队在海外冲突中更多地依靠他们。一位参与此事简报会的国会助手说，预计任何政策变化都会对诸如突击步枪和监视设备等小型武器的销售产生最大影响，这些武器可被他国警察或准军事部队用来对付国内民众。

一位拜登高级政府官员证实，新的《常规武器转让政策》正在制定之中，“将帮助我们建立和维持最能反映美国价值观和利益的战略伙伴关系”。该官员说，新政策还将“更有力地讨论”武器转让和人权之间的联系。据悉，修订后的该政策可能会影响到对菲律宾等国的武器销售，那里的人权组织要求对当地警察在突袭中使用致命武力进行调查。

报导指，在新政策下，美国对外军售的主要武器系统，如防空系统或海军系统可能会放缓，尽管它们可能仍然会继续进行。国会助理说，“在某些情况下，这将为在某一特定案件上达成一致增加一个额外的层次。” 提倡美国在对外军售中应强调人权问题的活动家们表示，这一转变可能会影响到对沙特和阿联酋等国家的武器销售，特别是考虑到拜登所在的民主党的“进步派”对其在也门内战中的平民伤亡所施加的压力。