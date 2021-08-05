拜登政府將修訂對外軍售政策 提升對人權問題關注

據路透社8月4日引述消息人士的話報導，美國拜登政府正準備就對外軍售政策進行全面修訂，以提高對人權問題的重視。

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報導指， 據兩位消息人士說，美國國務院兩位副助理國務卿將在星期五向國會工作人員介紹拜登政府的《常規武器轉讓政策》(CAT)草案，預計最快將在今年9月正式公布。一位政府消息人士和一位參加會議的國會助手說，大約兩周前，拜登政府向一個較小的國會助手小組作了簡報，概述了國務院希望對武器銷售進行“更有力”地審查，並由該部門的人權局進行更多地投入。

消息人士說，擬議轉變的細節尚未最後確定，正在向國防部等其他傾向於對外銷售武器的部門分析內容。美國防部歷來主張將武器交到盟國手中，以便美國軍隊在海外衝突中更多地依靠他們。一位參與此事簡報會的國會助手說，預計任何政策變化都會對諸如突擊步槍和監視設備等小型武器的銷售產生最大影響，這些武器可被他國警察或準軍事部隊用來對付國內民眾。

一位拜登高級政府官員證實，新的《常規武器轉讓政策》正在制定之中，“將幫助我們建立和維持最能反映美國價值觀和利益的戰略夥伴關係”。該官員說，新政策還將“更有力地討論”武器轉讓和人權之間的聯繫。據悉，修訂後的該政策可能會影響到對菲律賓等國的武器銷售，那裡的人權組織要求對當地警察在突襲中使用致命武力進行調查。

報導指，在新政策下，美國對外軍售的主要武器系統，如防空系統或海軍系統可能會放緩，儘管它們可能仍然會繼續進行。國會助理說，“在某些情況下，這將為在某一特定案件上達成一致增加一個額外的層次。” 提倡美國在對外軍售中應強調人權問題的活動家們表示，這一轉變可能會影響到對沙特和阿聯酋等國家的武器銷售，特別是考慮到拜登所在的民主黨的“進步派”對其在也門內戰中的平民傷亡所施加的壓力。